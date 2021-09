Atención inversores: The Crypto Hall Of Fame confirmó que abandonaría Ethereum

Cryto Hall of Fame dejará Ethereum y comenzará su transición a la red de Bitcoin. Un cambio muy esperado para la creación de contratos inteligentes

Un total de veintiún cuadros incluidos en The Crypto Hall Of Fam, organizado por The Moon Stock Crypto Art Gallery, abandonarían Ethereum y harían la transición a la red Bitcoin.

Este movimiento será testigo de la integración de la tecnologia RSK en los esfuerzos por crear contratos inteligentes y tokens no fungibles (NFT).

Curiosamente, Diego Gutiérrez Zaldívar, el fundador de RSK, inspiró el primer retrato acuñado de un pionero digital basado en Bitcoin.

Hall of fame cripto

Anteriormente, se habían acuñado once retratos de leyendas criptográficas, incluidos Satoshi Nakamoto, David Chaum, Nick Szabo o Vitalik Buterin, como tokens ERC 721 en la cadena de bloques Ethereum, y no cambiarán.

Los contratos inteligentes RSK respaldados por Bitcoin se aplicarán a los diez retratos restantes.

Un nuevo camino a seguir para el Crypto Hall of Fame

Aaron Koenig, fundador y director gerente de Crypto Hall of Fame, explicó la motivación detrás de este cambio, señalando que los altos precios de la gasolina en Ethereum son la razón principal.

Los altos precios los empujaron a buscar una solución alternativa, y fue entonces cuando RSK les llamó la atención.

Con la tecnología RSK, Crypto Hall of Fame se beneficiará de un paquete de características que abarcan desde la velocidad, la seguridad y el precio.

El desarrollo avanzado ha hecho que la tecnología RSK supere a los competidores de Ethereum, convirtiéndose en una solución alternativa definitiva de blockchain.

Más del Crypto Hall of Fame

Crypto Hall of Fame (el nombre quizás nos recuerda al famoso Paseo de la Fama de Hollywood), creado por Diego Gutiérrez Zaldívar, es un lugar virtual para honrar y celebrar las contribuciones de los pioneros de la criptografía. Además, el lugar tiene como objetivo valorar la conexión entre el arte y la criptografía.

El NFT del retrato de Diego Gutiérrez Zaldvar se presenta oficialmente en una edición de 21 copias por el módulo NFT Minter implementado por Nifty Labs de Coinsilium y está disponible para su compra. Actualmente está disponible para la venta en 21heads.com por un precio inicial de 0.021 Bitcoin.

Veintiún copias de estas pinturas digitales de pioneros conocidos en el mundo de las criptomonedas están disponibles en una edición limitada de 21 piezas.

El costo de una copia es 0.021 Bitcoin, que se puede pagar en varias criptomonedas importantes. Cuando compre una obra de arte, se le entregará un token ERC 721, que acredita su compra.

Satoshi Naka,oto, el gran enigma cripto y el primer de Hall of Fame

Grandes nombres en cripto

Al ingresar a la exhibición virtual, el público puede explorar el lugar de forma independiente, usando los botones de dirección a la izquierda de la pantalla.

El Crypto Hall of Fame es el equivalente criptográfico del "Rock'n'Roll Hall of Fame" en la industria de la música. Muestra los nombres de los pioneros criptográficos más importantes.

Los primeros son los siguientes:

Satoshi Nakamoto (creador de Bitcoin)

Hal Finney (receptor de la primera transacción de Bitcoin)

David Chaum (inventor de E-Cash / uno de los predecesores de Bitcoin)

Wei Dai (inventor de B-Money)

Adam Back (inventor de Hash Cash)

Nick Szabo (inventor de Bitgold)

Laszlo Hanyecz (el primer hombre que usó Bitcoin para comprar un bien físico: pizza)

Brock Pierce (defensor de Bitcoin, empresario e inversor, así como candidato a las elecciones presidenciales en 2020)

Andreas Antonopoulos (experto y educador de Bitcoin)

Ross Ulbricht (creador de uno de los primeros mercados gratuitos aceptados por Bitcoin Silk Road)

Vitalik Buterin (inventor de Ethereum)

Diego Gutiérrez Zaldívar (fundador de RSK)

Hay un enlace al dominio principal donde los interesados ​​en el retrato pueden comprarlo al hacer clic en cada obra de arte. Se le invita a hacer recomendaciones para las personas que crea que deberían ser incluidas en el equivalente criptográfico del "Salón de la Fama del Rock and Roll".

Para tomar la determinación final, se reunirá un comité de ocho miembros dirigido por Olga Filatova, directora del Museo de Cripto-Arte. Max Cryptohead, un artista criptográfico, creará retratos de los pioneros criptográficos que han sido elegidos.

Con todo el interés en las NFT, este tipo de proyectos tienen mucho potencial. Con la nueva funcionalidad basada en RSK, el sistema será más rápido y económico de usar.