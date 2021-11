La domótica ya es parte de nuestras vidas y todos la pueden aprovechar

Sebastián Ikonicoff, CEO Life2Better, detalla cómo la domótica esta modificando la vida diaria, donde la inteligencia artificial ya es parte fundamental

Muchas veces me consultan acerca de como es vivir en un Hogar inteligente. Mi respuesta es simple, no me peleo más con mis hijos para que apaguen las luces

A veces suena como hablar del futuro, pero no es asi. Voy contar 3 casos:

Una hija que vive fuera del país tiene a su mamá viviendo en la Argentina a miles de Kilometros. Su madre tiene 72 años y se encuentra en perfecto estado de salud, pero su hija quería estar tranquila de que su mama se encuentra bien.

Hoy sabe en el caso de que no haya movimiento después de las 10 AM, si entró al baño y no salió dentro de los 40 minutos, si dejo la puerta abierta además de que la mama tiene la posibilidad de pedir ayuda con solo un comando de voz. Yo lo llamo "cuando nuestros padres se convierten en nuestros hijos". Muchos de nuestros abuelos se rompieron la cadera y esperaron varias horas que alguien los ayude.

Padre separado, trabaja lejos de su domicilio, necesita saber si la persona que lo ayuda llegó a tiempo para recibir a los hijos del colegio. Ver quien entra y sale de su hogar, y que sus hijos tengan la posibilidad de pedir ayuda tan solo con tocar 3 veces la tecla que enciende alguna luz. Ademas de poder recibir un mail con la foto de lo que esta sucediendo. Ni hablar de que las luces se apagan solas cuando no son necesarias.

Pareja preocupada por el consumo de energía que tenia su casa, tiene la posibilidad de tener el consumo eléctrico de toda su instalación, permitiéndole el ahorro evitando el consumo de equipos que no necesitan estar encendidos cuando no están en el hogar. Un claro ejemplo fue: ¨para que quiero que quede el termotanque encendido manteniendo la temperatura si en casa no hay nadie de 8 a 18"

Tener la posibilidad de ahorrar hasta un 30% del consumo eléctrico, contar con pedir ayuda por solo un comando de voz, cuidar a un ser querido y hasta hacerle la vida un poco mejor a una persona con algún tipo de capacidad diferente, hace que ya no se trate de un bien de Lujo.

Se pueden integrar los equipos que ya tengo en mi hogar, e integrar desde una alarma a incluso un sistema de riego que ya tengo mientras lo integro al servicio del clima que define cuando va a llover para ahorrar consumo de agua. Estos sistemas son para propietarios o inquilinos, gracias a que su instalación es totalmente inalámbrica y uno se los puede llevar a donde se mude.

Nosotros creemos que la domótica no es para estar mas tiempo con nuestro dispositivo móvil mas de lo que ya estamos, sino para que nos de seguridad en el hogar, ahorre energía, nos facilite la convivencia.

Mi escena preferida, es cuando mis hijos llegan a casa y le dicen a Alexa, ¨alexa, llegue¨ , mientras les da la bienvenida se prenden las luces para que lleguen a sus dormitorios (solo en el caso de que la luminosidad lo requiera) verifica la temperatura del hogar, y les abre las cortinas. Es simple, existe una vida mejor, y no es más cara como te imaginaste.

* Por Sebastián Ikonicoff, CEO Life2Better