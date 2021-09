Problemas en el paraíso bitcoin: en El Salvador se reportan graves fallas con la billetera cripto oficial

Gran cantidad de usuarios en Twitter reportaron con capturas problemas para hacer el registro de sus cuentas y realizar transacciones con Chivo Wallet

A pesar de que el presidente Bukele asegura que la aplicación está 100% operativa, algunos aseguran que los problemas persisten.

El funcionamiento de Chivo estuvo cargado de muchas irregularidades. Gran cantidad de usuarios compartieron sus experiencias a través de redes sociales como Twitter y Facebook justamente para visibilizar las fallas presentes en la aplicación

Errores al momento de hacer el registro

Uno de los problemas más denunciados que experimentaron los usuarios fueron los errores al momento de hacer el registro en la app.

De acuerdo con testimonios de personas que probaron la aplicación esta no permitía el ingreso con normalidad y manejaba tiempos de carga bastante extensos. Hubo casos incluso en los que la aplicación se cerraba de golpe y había que reiniciarla.

Hermanos ????????Salvadoreños que han tenido problemas con Chivo Wallet.Si no pueden registrarseSi no pueden descargar la carteraSi no pueden hacer transaccionesPueden por favor dejar su testimonio en este hilo con capturas de pantalla?Investigamos para una historia. — Diario฿itcoin (@DiarioBitcoin) September 16, 2021

Incluso algunas personas reportaron dificultades al momento de validar sus datos de identificación y registro facial, cosa que básicamente no les permitió acceder al monedero.

En el caso de algunos usuarios, las interrupciones y cierres al momento de hacer el registro terminaban invalidando completamente el proceso. Si esto ocurría, el afectado ya no podía volver a registrarse.

Mientras tanto, pueden ayudarnos contándonos los problemas que tuvieron, llenando este formulario: https://t.co/LR0E1dzAbmEsto nos ayudará a resolver su problema en específico y a mejorar la experiencia de todos. — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) September 9, 2021

Dificultad para manejar y transferir fondos

Otra de las quejas mayormente reportadas por los usuarios tuvo que ver con los problemas a la hora de enviar y recibir fondos, tanto en Bitcoin como en dólares. Los afectados denuncian que los saldos no se ven reflejados en sus cuentas, o que simplemente las transacciones no se procesaban.

No me terminó de guardar mis datos. No puedo ni volver a registrarme, no entrar a mi wallet. Ya quite la app y la volví a instalar y nada aún — Vebero09 (@Vicky0970892479) September 10, 2021

Otra queja bastante común fue que varias personas no accedieron o no pudieron utilizar el bono de u$s 30 en Bitcoin que ofreció el presidente Bukele a quienes descargasen el monedero.

Sin embargo, varios usuarios en Twitter destacaron que estos fondos pueden transferirse entre monederos Chivo con familiares y conocidos, y una vez que los reciben de vuelta ya pueden enviarlos a otras wallets o intercambiarlos por USD.

Si se puede le pasas tu bono de bitcoin a otra chivo walet de alguien de confianza después esa persona te los tiene q regresar y cuando estén en dolares vas a un cajero y cuando estés en el cajero los pasas a bitcoin y los sacas. — Karen Aragon (@krenelizabethag) September 17, 2021

Los problemas con el servicio de atención al cliente

Frente a los inconvenientes previamente reportados y a otros errores que afectaban la experiencia del usuario, otro de los reclamos más frecuentes tuvo que ver con la incapacidad del servicio de atención al cliente para abordar la gran cantidad de problemas señalados por los afectados.

Muchos testimonios compartidos por personas que presentaron problemas fue que no obtuvieron respuesta efectiva a sus solicitudes al momento de intentar pedir apoyo a través de los canales oficiales habilitados. En ciertos casos la comunicación no fue posible, mientras que en otros el personal no estaba adecuadamente capacitado para atender lo ocurrido.

@nayibbukele señor presidente tengo tres días de querer registrarme en la app chivo y nada y llamo a atención al cliente y nada y fui a que me asesorarán y me dijeron que no se podía que hago entonces — Jazmín Castillo (@JazmnCa67745042) September 12, 2021

Yo tengo transferencia sin confirmar @nayibbukele y los del call @chivowallet me dicen que están trabajando y llevo ya 2 veces que voy hablando y no me resuelvenSería bueno que tuviesen acceso al backend para reiniciar la transferencia ya que está congelada @Defensoria_910 pic.twitter.com/gS4Ujr1u6L — ⚡ᑎᗩᑕᕼO ????????₿???? (@nachoargueta) September 17, 2021

Pese a las afirmaciones de Bukele, algunos usuarios aprovecharon dicho hilo para informar que aún seguían presentando parte de los problemas antes mencionados:

¿Producto de la improvisación?

Frente a la gran cantidad de problemas asociados al uso de Chivo Wallet, personas han criticado con dureza lo ocurrido y señalado que estos inconvenientes hacen parte de una mala planificación por parte del estado.

Al respecto, en una entrevista telefónica con el medio Reuters, el especialista en informática y crítico de la adopción Bitcoin quien fue detenido por las autoridades del país, Mario Gómez, señaló lo siguiente: "Lastimosamente, lo que ha sucedido con Chivo y todos los errores que están apareciendo… pareciera ser un indicador de que la aplicación fue empujada muy rápido, están presionando para que salga algo sin importar la calidad del producto. El resultado es una aplicación que tiene un montón de errores y considerables tiempos sin funcionar. Es un poco crítico para una plataforma que pretende prestar el servicio de intercambio de criptomoneda y dólares de un país".

Fuente: Diario Bitcoin