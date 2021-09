El Director del Banco Nación propuso crear una nueva "moneda no convertible"

Varios funcionarios piden la vuelta de un Kirchnerismo duro, o una mayor emisión monetaria, asistencialismo y un cepo al dólar más fuerte

Luego de los pésimos resultados del oficialismo en Argentina durante las elecciones legislativas de las paso del domingo, los rumores sobre cambios en la política económica del Gobierno nacional, no paran se sonar por todos lados.

Por otro lado, luego de la ola de renuncias por parte de varios funcionarios, desde varios sectores aliados al partido gobernante proponen una vuelta del "kirchnerismo duro", lo que incluye mayor emisión monetaria, asistencialismo y un incremento de las restricciones a la compra de monedas extranjeras.

¿Una moneda no convertible?

En sintonía con todas estas idea, el economista Claudio Lozano, director del Banco Nación, propuso la creación de una nueva moneda, en el marco de una entrevista por C5N, canal a fin del gobierno de Alberto Fernández.

"¿Por qué no ensayamos la discusión de una moneda no convertible?", expresó el director. "No convertible a divisas y no convertible a moneda dura, y esto serviría para financiar la política social y la capacidad de consumo de la población", agregó.

Sin embargo, ante la consulta del entrevistador, Lozano aclaró que no propone un nuevo patacón. Así se denominó a los bonos que la Provincia de Buenos Aires emitió durante la crisis económica de 2001 y que funcionaban, en la práctica, como si se tratara de monedas de curso legal.

"Sería una moneda que tenga todas las funciones de la misma, pero que no se pueda cambiar por dólares. Si uno combina esto con mejores regulaciones cambiarias y con una discusión distinta del sistema de precios, podemos tener una discusión diferente de la recuperación de la actividad económica", señaló, según publicó el sitio CriptoNoticias.

¿Se viene un control de precios mayor?

Por otro lado, cabe destacar que esta acción de llevarse a cabo se sumaría a la lista de restricciones para la compra de monedas extranjeras que hay en el país. La cantidad máxima mensual que puede adquirirse es de u$s200, o su equivalente en otras divisas. Asimismo, esta medida provocó un enorme crecimiento del mercado paralelo, del dólar blue, que funcionan en la clandestinidad, aunque sin demasiados impedimentos por parte del gobierno.

No obstante, también existen otras formas legales de adquirir dólares de forma ilimitada, por ejemplo, mediante la venta de algunos bonos o títulos en casas de bolsa. Sobre estos mercados alternativos, Lozano se pregunta "qué sentido tiene mantenerlos funcionando".

El banquero también mencionó la necesidad de que el estado otorgue ingreso básico universal.

Entre otras sugerencias del economista, también estuvo la de un mayor control de precios en los comercios, no solo por parte del Estado sino de toda la sociedad. En este contexto dijo: "Se cortarán los abusos de la posición dominante y se le facilitarían ciertas cuestiones a las PyME y a la economía popular".

Por otro lado, el banquero también mencionó la necesidad de que el estado otorgue ingreso básico universal para "modificar las condiciones de desigualdad" mediante la promoción del consumo interno.

A pesar de ocupar un cargo jerárquico en el Banco Nación, que es una entidad estatal y cuyos funcionarios son elegidos por el Poder Ejecutivo de Argentina; y a pesar de que sus ideas son coincidentes con las del espacio político que está actualmente en el poder, Lozano dice no ser kirchnerista.

"Nosotros somos del partido Unidad Popular, que es uno de los 14 partidos que integran el Frente de Todos y aportamos lo nuestro", expresó y apunto que: "hay muchas cosas para discutir en materia financiera y de distribución monetaria".