Si querés entrar en el mundo de las criptomonedas, estos consejos son para vos

Las criptomonedas están cada vez más presentes en la vida diaria, Conoce cómo hacer para iniciarte con el menor riesgo posible sin resignar ganancias

Las criptomendas dejaron de ser un recurso financiero de pocas personas o de "nicho". "Las criptomonedas son una forma innovadora de dinero digital, el dinero nativo de Internet y, así como la web es un protocolo para transmitir información, podemos pensar la cripto como protocolos digitales encriptados y abiertos para transmitir valor", dice Hanna Schiuma, VP of Wealth and Community de Ank.

Educarse, el principal desafío de las criptomonedas.

La experta comenta qué claves principales hay que tener en cuenta a la hora de invertir en criptomonedas:

"Es recomendable invertir en las cripto que tengan mayor capitalización de mercado, como Bitcoin, Ether, USDC o DAI y que estén sostenidas por redes o proyectos verificables, en constante desarrollo".

"Hay algunas cripto que, a pesar de su alta capitalización presentan riesgos para el inversor, como dogecoin".

Y aconseja comprar en exchanges autorizados legalmente para operar, "ya que las operaciones entre personas conocidas como P2P, al estar completamente desreguladas, presentan un riesgo mayor para los usuarios inexpertos, aunque también un grado mayor de libertad".

En el mismo sentido, Schiuma advierte lo importante es no invertir más de lo que uno está dispuesto a perder.

Sin embargo, asegura que, "en el caso de las cripto estables (stable-coins), la inversión es más segura por tener su valor atado, por ejemplo, al dólar". Señala, así, que la elección depende del apetito de riesgo de cada inversor y de la información que el usuario incorpore de canales confiables e idóneos.

Estudiar, la clave

Warren Buffett, uno de los inversores más populares a nivel mundial comenta: "Hay que invertir en aquello que se entiende y que se tienen los conocimientos adecuados". Con las criptomonedas sucede exactamente lo mismo.

Javier Castro-Acuña, responsable de control de Negocio de Bitnovo, el principal error es invertir en algo que no se comprende: "Nadie debería invertir en productos o activos que no entienda o desconozca los riesgos que implican".

¿Cómo solucionarlo? A su modo de ver, estudiando, investigando e informándose, además de no dejándose llevar por opiniones de terceros sino formándose una propia. "Una vez entendido dónde se va a poner el dinero, también se comprenderán entonces los riesgos que implica y por tanto sólo se empleará dinero que no se necesite y en cantidades que uno pueda permitirse perder sin impactar su economía", añade.

Otro error habitual es creer que se va a hacer dinero rápido, porque las criptomonedas deberían ser consideradas como una inversión a largo plazo al tratarse de tecnología nueva que, hasta que se produzca una mayor adopción, seguirán sufriendo de volatilidad, cuenta Castro-Acuña.

La solución, según ahondan los expertos, está en tener la mente fría y mentalizarse de que el mundo de la inversión no funciona como las apuestas deportivas o el casino.

Claves

Manos a la obra

Antes de arrancar, es recomendable tener una estrategia de inversión ajustada al objetivo que el usuario desee cumplir. En este sentido, Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, afirma a iProUP que existen los siguientes perfiles:

Por un lado, está el trader , que compra y vende constantemente para sacar ventaja de estos movimientos.

, que compra y vende constantemente para sacar ventaja de estos movimientos. Por otro, está el holder, que sencillamente adquiere Bitcoins y los guarda esperando que se revalorice.

Como primera medida, el ejecutivo recomienda "empezar con un monto bajo y estudiar todo lo posible" el comportamiento del mercado cripto.

"No hay que desesperarse si al principio uno pierde, ya que es lo normal. En el mercado bursátil hay un dicho que dice que el 90% de los traders pierde el 90% de su capital en los primeros 90 días. No sé si es cierto, pero lo que sí es verdad es que ser prudente es lo más importante: no hay que tradear dinero que uno no puede perder", completa.

Para intentar anticipar movimientos del mercado, los inversores optan por dos métodos:

Análisis técnico : para decidir qué comprar o qué vender

: para decidir qué comprar o qué vender Análisis fundamental: para determinar cuándo entrar o salir de una posición

Si bien algunos priorizan uno de los dos, la mayoría de los expertos afirma que lo mejor es tomar lo necesario de cada uno.

"El análisis técnico no estudia el valor fundamental del activo, ni intenta estimar si está caro o barato desde el punto de vista de su 'calidad', como sí lo hace el análisis fundamental. Sólo intenta predecir su cotización", aclara a iProUP Iván Tello, gerente de Operaciones (COO) de Decrypto.la.