¿Por qué uno de los inversores más exitosos del mundo pronostica que Bitcoin caerá a cero?

John Paulson se volvió uno de los inversores de renombre cuando apostó contra el mercado en 2008 en lo que fue "el mayor trade de la historia"

El inversor John Paulson, uno de los de mayor renombre del planeta, consiguió saltar a la fama cuando apostó contra el mercado en 2008 en lo que fue "el mayor trade de la historia". En aquella ocasión, acumuló una enorme posición en contra de las CDO (Collateralized Debt Obligation) que sostenían al mercado de hipotecas subprime. Cuando el mercado colapsó en medio de la peor crisis económica desde 1929, logró una ganancia estimada de u$s20.000 millones. Ahora Paulson, sorprendió al mundo inversor cripto al lanzar una dura y preocupante advertencia.

John Paulson

El mejor negocio

La abrupta ganancia obtenida en 2008 hizo que los expertos califiquen a esta estrategia de Paulson como "el mejor trade de la historia", al tiempo que su autor la describe como algo único por su asimetría: las pérdidas potenciales eran muy pequeñas, pero las ganancias esperables tenían dimensiones astronómicas.

Hoy John Paulson no encuentra operaciones que tengan esta asimetría entre riesgo y recompensa, pero asegura que está viendo signos de una excesiva especulación en el mercado.

Ante este escenario, durante una entrevista con Bloomberg TV, Paulson resaltó que "la rápida expansión de la oferta monetaria podría impulsar las tasas de inflación muy por encima de las expectativas actuales y que el oro está preparado para su momento".

Sin embargo, el trader de 65 años no fue nada sutil con su opinión acerca de las criptomonedas: "No recomendaría a nadie que invierta en criptodivisas. Diría que las criptodivisas son una burbuja. Las describiría como una oferta limitada de nada. Así que en la medida en que haya más demanda que la oferta limitada, el precio subirá. Pero en la medida en que la demanda caiga, entonces el precio bajará. No hay valor intrínseco en ninguna de las criptomonedas, excepto que hay una cantidad limitada".

Las criptomononedas "son una burbuja" según Paulson

"Burbuja cripto"

"Las criptodivisas, independientemente de su cotización actual, acabarán por no tener valor. Una vez que la exuberancia desaparezca, o la liquidez se agote, irán a cero. No recomendaría a nadie que invirtiera en criptodivisas", comentó. A su vez Paulson admitió que no podría apostar en contra de las criptomonedas, lo que se conoce como ponerse "en corto", como lo hizo contra las hipotecas subprime.

"La razón por la que nos pusimos en corto con las subprime en tamaño fue porque era asimétrico: ponerse en corto con un bono a la par que tiene una duración limitada que cotiza con un diferencial del 1% de los bonos del Tesoro. Así que no puedes perder más que el margen de la duración.

En las criptomonedas, la pérdida potencial es ilimitada. Así que, aunque pudiera tener razón a largo plazo, a corto plazo, quedaría aniquilado. En el caso de Bitcoin, pasó de u$s5.000 a u$s45.000 por unidad. "Es demasiado volátil para ponerse en corto", advirtió el experto inversor según una nota de Infobae.