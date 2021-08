Tendencias 4.0: ¿por qué este dispositivo es uno de los más buscados en Mercado Libre desde 2020?

La pandemia trajo la necesidad de varios dispositivos tecnológicos que antes eran considerados opcionales, a continuación el análisis de uno fundamental

Las webcams se convirtieron en uno de los dispositivos más requeridos en la pandemia, tanto para poder ser parte de reuniones laborales como de clases online o para transmitir y/o jugar.

Por tal motivo, la webcam Logitech C922 Pro Stream se convirtió en una de las más vendidas en Mercado Libre, sitio en el que se puede conseguir desde $10.000 con envío gratis.

Características técnicas

Logitech es una empresa mundialmente reconocida por crear periféricos y gadgets para computadoras (ratones, teclados, pantallas, auriculares, memorias USB) accesorios para música (parlantes, auriculares ) y otros periféricos para el hogar. Con ver la marca uno ya se sabe que esta frente a un producto de gran calidad.

Webcam de alta resolución, con opción de 1080p a 30fps y 720p a 60fps.

Enfoque automático.

Campo de visión angular de 78 grados.

Lente de cristal.

Micrófono dual omnidireccional.

Dimensiones: 2,4 x 9,4 x 2,9 cm.

Peso: 163 gramos.

Calidad de imagen y funcionalidades

Permite grabar video de gran calidad a varias resoluciones, incluyendo 1080p a 30fps y 720p a 60fps. Tiene un cable de conexión USB de 2 metros de largo, lo que te permite una gran comodidad a la hora de ubicar la cámara.

La lente tiene un campo de visión gran angular de 78 grados, perfecto para videos en streaming, Youtube, Twich, videoconferencias, Facebook live, Instagram TV o para cualquier ocasión en la que quieras grabar un video en directo.

El diseño que tiene esta cámara web y su agarradera de pinza la hace perfecta para que la puedas colocar en cualquier pantalla de computadora ya sea de escritorio, una notebook e incluso una televisión. Funciona con todas las aplicaciones más populares, tales como Zoom, Skype, Wirecast y XSplit y es totalmente compatible con cualquier sistema operativo.

La C922 Pro Stream incluye un pequeño trípode de 18 cm, para que puedas ponerla sobre el escritorio o cualquier otra superficie plana. También en su interior hay una tarjeta de regalo de tres meses gratis de XSplit, una popular aplicación usada para transmitir en Twitch y en Youtube.

Posee además un orificio para trípode universal, lo que te permite colocarla en cualquier trípode que tengas en casa, ya sea el de un teléfono o el de una cámara de fotos profesional. Esto lo hace una de las cámaras más versátiles en este rango de precio.

La C922 Pro Stream de Logitech mejora en cuanto a iluminación al modelo anterior C920 HD Pro. De día no tendrás ningún problema, pero en situaciones de poca luz, (como la inmensa mayoría de webcams del mercado) la calidad de imagen se pierde un poco. No importa la webcam que uses, siempre es recomendable usar un foco de LED para que al grabar tus videos la iluminación nunca sea un problema.

Posee la capacidad de compactar la señal de emisión y utilizar el mínimo ancho de banda, lo que la convierte en la mejor webcam con USB para streaming del mercado, con una calidad de video muy superior al resto de cámaras web que podés encontrar a día de hoy y es totalmente compatible con PC y MAC.

Conclusión

Se trata de una de las mejores webcams con diferencia que podés comprar en Mercado Libre teniendo en cuenta la excelente relación calidad precio. Esta cámara se encuentra en una gama de precios media-baja y ofrece una calidad de vídeo que sólo se puede encontrar en modelos más caros.

La Webcam C922 Pro Stream es un producto totalmente recomendable para el que quiere transmitir videos o crear contenidos con la más alta calidad sin tener que invertir una fortuna, según un análisis realizado por streamingdiez.com

Pros

Lo mejor que podés comprar en calidad-precio hoy día en el mercado

Cámara práctica, ligera y resistente con trípode de regalo + 3 meses gratis de XSplit

Compacta la señal de imagen para usar el mínimo ancho de banda posible. Pensada especialmente para Vblog, Youtube, Streaming y directos.

Contras