Mastercard anuncia "el fin de las tarjetas de crédito tradicionales": ¿cuál será el siguiente paso?

Las tarjetas de crédito se convirtieron en un elemento imprescindible para poder comprar online y para poder salir sin efectivo

Gracias a la tarjeta de crédito y de débito, la acción de pagar por un bien o servicio se convirtió en una acción más rápida y segura, y permitió a sus usuarios salir de sus hogares sin efectivo.

A su vez, la banda magnética que posee los datos y la conexión directa con la cuenta bancaria del dueño del plástico, abrió un mundo de posibilidades. Esta funcionalidad tardó en generalizarse, ya son varias las décadas en las que viene cumpliendo su función.

Adiós a la banda magnética

Sin embargo, este avance tecnológico tiene sus años contados, según anunció esta misma semana la empresa Mastercard.

El gigante financiero informó que retirará progresivamente las bandas magnéticas de sus tarjetas para que desaparezcan por completo en el año 2033.

La banda magnética se viene usando desde los 60

Mastercard abró el camino. Su plan es que todas las tarjetas emitidas desde 2024 ya no tendrán por qué llevar obligatoriamente esta banda magnética. Su nueva política en este sentido será introducida primero en Europa y comenzará a implantarse en los Estados Unidos tres años más tarde, en 2027.

La decisión se debe al cambio de modelo y de tendencia en los pagos con tarjeta por parte de los consumidores, impulsados a su vez por la pandemia.

Según explicó la empresa mediante un comunicado, al hacer un repaso de la evolución de la banda magnética, esta introdujo una revolución en el mundo de las compras y la forma de pagar.

Fue introducida en los 60 por IBM y ofrecía a los bancos la posibilidad de codificar la información de los usuarios. Sin duda se transformó en un paso previo a la tecnología del chip, todas formas de ofrecer mayor seguridad a la hora de pagar.

La historia de esta herramienta de pago cuenta que el ideólogo de este sistema fue el ingeniero de IBM Forrest Parry. Tenía la idea, pero no sabía muy bien cómo "combinar una tira de la cinta con una tarjeta de identidad de plástico para la CIA".

Cuando se lo comentó a su esposa, esta le "sugirió usar su plancha para derretir la tira en la placa" y funcionó. La primera tarjeta con chip se usó en Francia en los sesenta.

Tras siete décadas de uso su retirada se debe, según Mastercard, a que "los consumidores cambian sus hábitos de pago como al desarrollo de nuevas tecnologías. Las tarjetas con chip actuales funcionan con microprocesadores que son mucho más capaces y seguros, y muchas también están integradas con pequeñas antenas que permiten transacciones sin contacto. Las tarjetas biométricas, que combinan huellas dactilares con chips para verificar la identidad del titular de la tarjeta, ofrecen otra capa de seguridad".

El largo proceso de desaparición de la banda magnética tiene que ver con la decisión del gigante financiero en dar margen a todas las partes implicadas, por pequeñas que sean, de "introducir gradualmente el procesamiento de tarjetas con chip".

Pagos sin contacto

En la actualidad, el 86% de las transacciones mundiales se realizan con la tecnología de los chips EMV (Europay MasterCard VISA). El gesto de pasar la tarjeta para leer la banda magnética cada vez es menos común en favor de la lectura sin contacto.

La decisión de Mastercard está basada en un reciente estudio hecho por Phoenix según el cual el 81% de los titulares de tarjetas estadounidenses consultados se pronunció a favor de tarjetas sin banda magnética y un 92% aseguró que "aumentaría o mantendría el uso de sus tarjetas si la banda magnética ya no estuviera".

los pagos sin contacto cada vez más presentes

Otro dato es que en el primer trimestre de 2021 "Mastercard registró mil millones de transacciones sin contacto más en comparación con el mismo período en 2020, y en el segundo trimestre de 2021, el 45% de todas las transacciones de pago en persona a nivel mundial fueron sin contacto". Una transición que se vió acelerada por la pandemia.

"El verdadero progreso también significa retirar tecnologías que ya no satisfacen nuestras necesidades. La forma en que compramos, pagamos e interactuamos está cambiando, y estamos satisfaciendo estas necesidades cambiantes con experiencias más inteligentes y seguras", afirmó Howard Hammond, vicepresidente ejecutivo y director de banca de consumo de Fifth Third Bank, en el comunicado emitido por Mastercard, según informó Yahoo! Finanzas.