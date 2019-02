Tras la muerte de su fundador, una empresa de criptomonedas no puede pagar millones de dólares a sus usuarios

La compañía de intercambio de criptomonedas canadiense QuadrigaCX está en problemas. O mejor dicho, sus usuarios.

Es que la firma no puede pagar la mayor parte de los 190 millones de dólares canadiense (145 millones de dólares estadounidenses) en inversiones de clientes porque su fundador Gerald Cotten, de 30 años, y la única persona que conocía las contraseñas de la “cartera fría” (como se llama al monedero para almacenar monedas virtuales que no se conecta a Internet), falleció inesperadamente en la India en diciembre de 2018.

En una declaración jurada ante el Tribunal Supremo de Nueva Escocia, la viuda Jennifer Robertson dijo que QuadrigaCX les debe a sus clientes unos 145 millones de dólares tanto en criptomonedas como en dinero fiduciario, según informó Coindesk.

La empresa ha solicitado protección al acreedor porque dice que no puede acceder a los fondos almacenados en el monedero.

En montos, se trata de unos 26.500 bitcoins (92,3 millones de dólares), 11.000 bitcoins en efectivo (1,3 millones de dólares), 11.000 bitcoin en efectivo SV (707.000 dólares), 35.000 bitcoin de oro (352.000 dólares), casi 200.000 litecoin (6,5 millones de dólares) y aproximadamente 430.000 éter (46 millones de dólares), por un total de 147 millones de dólares, según la declaración jurada.

Allí Robertson explicó que “solo una cantidad mínima de monedas” se almacenaron en los monederos habituales; el resto en la cartera fría, pero no se proporcionaron detalles.

También dijo que Cotten era “el único responsable del manejo de los fondos y las monedas” y que ningún otro miembro del equipo podía acceder a los fondos almacenados.

QuadrigaCX anunció la muerte de Cotten a mediados de enero, diciendo que había muerto “debido a complicaciones con la enfermedad de Crohn el 9 de diciembre de 2018 mientras viajaba a la India, donde estaba abriendo un orfanato para brindar un hogar y un refugio seguro para los niños necesitados”.

Otros informes han sugerido que es posible que algunos de los fondos en cuestión se trasladaran después de que se publicara el caso, y aunque las pruebas no fueron definitivas, esto y las extrañas circunstancias de la muerte provocaron las acusaciones de que su fallecimiento era falso o el pretexto para algún tipo de estafa, de acuerdo con la CNN. Sin embargo, Robertson incluyó un certificado de defunción.

La viuda había dejado escrito que el intercambio “necesita con urgencia una suspensión de los procedimientos que le permita a Quadriga y sus contratistas tiempo adicional para encontrar stores de criptomoneda disponibles y también para negociar los giros bancarios disponibles para Quadriga”.

Los usuarios de la plataforma, algunos de los cuales ya no pudieron retirar fondos debido a una disputa legal entre la bolsa y un importante banco canadiense, se dirigieron a Twitter y Reddit tras el anuncio de la muerte de Cotten. Algunos usuarios pidieron una prueba de muerte o un obituario.