Suicidio de McAfee: difunden la nota que el empresario tenía en el bolsillo al morir y crecen las sospechas

"En lugar de vivirlo plenamente, quiero controlar mi futuro, que no existe", dejó escrito el creador del popular antivirus John McAffee, que se suicidó el pasado 23 de junio en la celda de la prisión de Brians 2, en Cataluña, donde llevaba más de ocho meses internado.

Los investigadores hallaron la nota en el bolsillo del pantalón de McAfee el día de su muerte. La esposa de McAfee, Janice McAfee, ha tuiteado el escrito, poniendo en duda que se trate de una nota de suicidio: "Esta nota parece más bien uno de los tuits de John".

Here is the alleged suicide note found in John ’s pocket. This note does not sound anything like someone who has no hope and is contemplating ending their life. This note sounds like one of John 's tweets. #NotASuicideNote #JusticeForJohnMcAfee pic.twitter.com/QCODfvh8sh — Janice McAfee (@theemrsmcafee) July 13, 2021

McAfee se quitó la vida, según los resultados de la autopsia preliminar, el mismo día en que fue informado de la decisión de la Audiencia Nacional de extraditarlo a Estados Unidos, donde se le acusaba de delitos fiscales. Por la mañana le explicaron la resolución del tribunal, que aún podía recurrir, y por la tarde, pidió pasar un rato solo en su celda y los trabajadores del centro lo hallaron luego colgado con sus propios cordones. McAfee había sido detenido por la Policía Nacional el 3 de octubre, antes de volar a Estambul (Turquía) desde Cataluña, donde estaba mientras se lanzó la pandemia.

La viuda de McAfee, presente en la causa a través de su abogado Javier Villalba, desde el principio ha puesto en duda que el empresario tuviese tendencias suicidas. En su última entrada en Twitter, red que utilizaba asiduamente McAfee para comunicarse con su más de un millón de seguidores, Janice asegura que la letra es sospechosa y pone en duda la autenticidad de la nota. "Se parece más a alguien intentando imitar el estilo de John tuiteando". Y añade: "¿Y si esta nota se encontró en su bolsillo, donde están las marcas de la nota doblada en su interior?".

The handwriting is suspect & I doubt the authenticity of the note. It reads more like someone trying to imitate John’s style of tweeting. And if this note was found in his pocket where are the markings of the note being folded into his pocket? #NotASuicideNote #JustForJohnMcAfee — Janice McAfee (@theemrsmcafee) July 13, 2021