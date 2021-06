Según el empresario argentino Martín Varsavsky, Argentina "es el peor país para vivir la pandemia"

El empresario publicó en Twitter un informe de Bloomberg que posiciona a la Argentina como el peor país para vivir durante la pandemia.

Martín Varsavsky, argentino y empresario, ya tiene en su historial el logro de haber fundado siete empresas, algunas en Estados Unidos, otras en Europa. En la actualidad se mantiene alejado de la Argentina, tras haberse exiliado luego de que una bomba puesta por la guerrilla explotara cerca de su casa y que uno de sus primos fuera secuestrado por los militares.

Según publicó en su blog personal en el año 2010, intentó acercarse al país estando en el exterior pero fue amenazado varias veces e incluso fue tildado de "corrupto" por personas cercanas a diversos gobiernos. Para colmo, cuando finalmente decidió volver a visitar el país, su esposa fue asaltada de forma violenta. Actualmente Varsavsky tiene su residencia en España y posee una empresa llamada Overture Life con dos sedes en Madrid y Barcelona. La firma se dedica a la biotecnología y a la reproducción asistida, a la vez que logró robotizar la fecundación "in vitro".

El empresario utiliza mucho Twitter para expresar sus opiniones sobre política, economía y sociales, tanto de Argentina como de otros países. Desde su actual ubicación puso en tela de juicio el aislamiento para combatir el COVID impuesto por el gobierno actual y llegó a asegurar que Alberto Fernandez "destruyó la economía argentina", a la vez que se opuso a varias afirmaciones hechas por el gobernador Axel Kicillof.

Just landed in Madrid flying from San Francisco and traveling around the USA where I lived for 20 years and I frequently work. The San Francisco vs Madrid change makes me wonder. — Martin Varsavsky (@martinvars) July 16, 2019

En esta ocasión, utilizó la red de los 280 caracteres nuevamente para hablar de Argentina y mencionó un informe publicado por Bloomberg en el que se clasifican los mejores y peores países para vivir durante la pandemia. Según el análisis, Argentina se posicionó como uno de los peores lugares para vivir, tras superar a Colombia en cantidad de infectados.

"Clasificación de los mejores y peores lugares para estar durante el coronavirus. Argentina es la peor del mundo. Nueva Zelanda la mejor. Europa está subiendo y Asia está cayendo", escribió Varsavsky sobre el informe.

Ranking The Best, Worst Places to Be during Covid. Argentina is the worst in the world. New Zealand the best. Europe rising, Asia falling. https://t.co/vcChnmtuQP — Martin Varsavsky (@martinvars) June 16, 2021

Ernesto Resnik, un científico argentino que vive en los Estados Unidos, le respondió a Varsavsky de forma crítica al asegurar que la clasificación es "elegante pero inútil". "Solo dice que hoy Argentina tiene la mayor cantidad de muertes y casos. No mucho más que eso.", sentenció Resnik en Twitter. El empresario argentino no se quedó callado al responder que "no es inútil" sino que "es triste" porque "muchos de los que amo viven en la Argentina".

It only says that today Argentina has the most deaths and cases. Not much more than that. — Ernesto Resnik (@ernestorr) June 16, 2021

Duro con el gobierno

No es la primera vez que el empresario es tan crítico con el gobierno actual: el año pasado, Varsavsky dijo en Twitter que "los argentinos creen que el coronavirus es un mundial de fútbol" y llegó a decir que la política del gobierno de Fernandez es "un suicidio"

"Países como Francia, España e Italia han decidido vivir con la tragedia del COVID y han reabierto economía y sociedad con uso de máscaras en ciertas situaciones. Argentina se está suicidando con la política de la eterna cuarentena de Alberto Fernández", sostuvo.

A pesar de la distancia, Varsavsky continúa apostando por la Argentina: recientemente, se dio a conocer que destinó miles de dólares en tres empresas locales, las startups Henry, Pomelo y VU entre u$s 100.000 a u$s 150.000 mediante su fondo de inversión Myelin VC.