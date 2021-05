Nuevas restricciones: cuál es el impacto de las apps de movilidad en el trabajo de taxistas

Las medidas adoptadas por la nueva ola de COVID llevó a que muchas personas deban buscar alternativas laborales para hacer frente a la crisis económica.

La baja circulación en la calle afecta directamente a los taxistas. Las aplicaciones son una alternativa para los pasajeros esenciales que se sienten más seguros que en transporte público.

Mediante la app Beat Envío, los taxistas también pueden acceder al servicio de mensajería como opción para potenciar sus ingresos.

Aislamiento social

Hasta el 30 de mayo el aislamiento social será total permitiendo solo la circulación de los trabajadores esenciales, mientras que el resto de la población podrá salir por su barrio y hasta las 18:00 horas.

Este anuncio impactó de forma directa a la circulación lo que provoca una fuerte disminución de demanda para los taxistas.

Esta misma situación fue la que generó el año pasado, en plena pandemia, que Beat, una de las aplicaciones de transporte de pasajeros de más rápido crecimiento en América Latina, que forma parte de FREENOW, la empresa conjunta de BMW y Daimler, invite e incorpore a los taxistas a sumarse a la app.

La respuesta fue inmediata y exitosa. Hoy son más de 2.000 los taxistas conductores en Beat.

Más datos

Una encuesta realizada por la plataforma reflejó que para el 70% de los conductores taxistas, su auto representa la única fuente de ingresos y para el 65% es el principal ingreso económico en su hogar.

La falta de viajes en la calle fue el disparador para que muchos tomen la decisión de ser parte de la comunidad de Beat.

Ya son más de 2.000 los taxistas conductores en Beat

"Sabemos que las restricciones a la circulación impactan directamente en el trabajo de los taxistas y Beat se presenta desde el año pasado como una solución para estos momentos tan complejos. La mayoría de los taxistas que forman parte de Beat es gente mayor de 45 años y llevan una vida trabajando de esto, conociendo las calles mejor que nadie", remarcó Patricia Jebsen, gerente General de Beat en Argentina.

"Acompañarlos es fundamental para que el acercamiento a la app sea amigable y comprueben que es muy sencilla de utilizar. Una vez que se familiarizan con la plataforma no dejan de usarla, y más ahora con nuevas medidas que reducen al mínimo la circulación en la calle permitiéndoles salir de sus hogares ya con una solicitud de viaje en marcha", relató Jebsen.

Un gran apoyo para los conductores es el Centro de Atención a Conductores que Beat tiene en Capital Federal, que actualmente se encuentra cerrado por las restricciones que rigen, pero que permite tener un contacto directo y personal al momento de asesorarlos. Otros importantes beneficios son la tarifa dinámica, los incentivos, el programa de referidos y Club Beat.

El principal diferencial de Beat para sus conductores es que posee la mejor comisión del mercado, de solo el 10%, ampliándose el margen de ganancias. Desde su lanzamiento en la Argentina, los conductores generaron más de $2.500 millones, esto es tanto entre particulares como taxistas.

Miguel Ángel Fusco, taxista hace 30 años cuenta: "Hoy en día trabajo con Beat y me funciona muy bien. El truco fue cuando aprendí a trabajar con los incentivos. He tenido una semana que gané $52.000, entre viajes, incentivos, y es un montón de plata. Muchos taxistas le ponen resistencia a trabajar con aplicaciones, pero la verdad es que si no trabajás con las apps, desperdician millones de kilómetros que no rinden al auto".

Miguel Enrique Guajardo, conductor de Beat, acompaña lo dicho por su compañero: "También uso el programa de referidos, porque así sumo otro ingreso. No es fácil. Yo entiendo que muchos taxistas se resisten a las apps, pero las aplicaciones no se van a ir a ningún lado, llegaron para quedarse. Los taxistas ya conocemos la calle, tenemos experiencia, pero las aplicaciones nos dan más trabajo. Y el pasajero llama a Beat, sobre todo por las tarifas bajas".

Beat Envío, otro ingreso de solicitudes para los taxis

Este servicio fue lanzado durante los principios de la pandemia para brindar a sus usuarios una opción segura de envío de productos. En una encuesta realizada por la app, el 80% respondió usar Beat Envío para enviar artículos a otras personas, mientras que un 32% lo utiliza para ir a retirar una compra.

Estos números demuestran que para los pequeños negocios la simpleza del servicio lo convierte en un gran aliado, y le facilita la logística de una manera fácil y práctica.

Beat trabaja constantemente en buscar soluciones innovadoras, tanto para sus pasajeros, como para sus conductores particulares y taxistas. Ante la falta de circulación y la menor demanda de viajes de pasajeros, el servicio de mensajería resulta una alternativa favorable para quienes trabajan con el auto.

La app está disponible para descarga tanto en dispositivos Android como en iOS.