¿Por qué Warren Buffet define como "asesinas" a las SPAC?

Una SPAC es una compañía de adquisición de propósito especial y se crearon últimamente para cotizar en bolsa sin un plan de negocios firme

Una SPAC es una compañía de adquisición de propósito especial (también llamada compañía de cheques en blanco), cotiza en bolsa sin un plan de negocios. El magnate Warren Buffett ya definió como "un asesino" a este tipo de compañías.

SPAC Millonarias

Según SPAC Analitycs, 311 de este tipo de compañías recaudaron más de u$s100.000 millones en lo que llevamos del año. Mucho más que las 284 del año pasado que recaudaron solo u$s83.000 millones. En la actualidad 472 SPAC se encuentran buscando ofertas con u$s138 millones para invertir.

Bolsa de Wall Street

Esto perjudica los esfuerzos de Buffett para desplegar su pila de efectivo de u$s145.000 millones. Pero la competencia no viene solo de este lado, también de activos más tradicionales de capitales privados.

"Siempre ha habido presión de los fondos de capital privado. Si estás ejecutando dinero para otra persona, te cobran una comisión, obtienes las ventajas y no tienes las desventajas. Tienes que comprar algo... una llamada de una figura muy famosa hace muchos años que estuvo involucrada en esto y se preguntó sobre el reaseguro. Le dije que no creo que sea un buen negocio. Él dijo, 'sí, si no gasto este dinero en seis meses, Tengo que devolvérselo a los inversores'", resaltó Buffett.

"En resumen, Wall Street maneja sus talonarios de cheques engordados para perseguir una lista cada vez menor de objetivos. Tarde o temprano, la estructura de incentivos asegura que se acumularán malas apuestas", indica Buffett.

"Es una ecuación diferente a la que tienes si estás trabajando con el dinero de otras personas donde obtienes las ventajas y tienes que devolvérselo si no haces algo. Y, francamente, no somos competitivos con eso. Eso no continuará para siempre. Pero es donde está el dinero ahora y Wall Street va donde está el dinero. Y hace cualquier cosa... que funcione. Y los SPAC estuvieron funcionando por un tiempo. Un nombre famoso en él, puedes vender casi cualquier cosa", destacó Buffett.

Celebridades como Shaquille O´Neal o Jay-Z prestaron su nombre a este tipo de empresas

Desde la SEC alertaron a los inversores sobre este tipo de compañías: "La participación de celebridades en un SPAC no significa que la inversión en un SPAC o SPAC en particular sea generalmente apropiada para todos los inversores. Las celebridades, como cualquier otra persona, pueden ser atraídas participar en una inversión arriesgada o pueden ser más capaces de sostener el riesgo de pérdida. Nunca es una buena idea invertir en un SPAC solo porque alguien famoso lo patrocina o invierte en él o dice que es una buena inversión", remarcó.

Buffett citó al afamado economista John Maynard Keynes para enfatizar esta situación: "Los especuladores no pueden hacer daño como burbujas en un flujo constante de empresas. Pero la situación es seria cuando la empresa se convierte en la burbuja de un torbellino de especulación. Cuando el desarrollo de capital de un país se convierte en un subproducto de las actividades de un casino, es probable que el trabajo esté mal hecho".

En tiempos de especulación el mundo está lleno de dinero y eso lleva invertir sin pensar. "Los impulsos del juego son muy fuertes en todo el mundo y, en ocasiones, recibe un empujón enorme, y las condiciones llevan a que más personas compren. Compran todos los días y eso crea su propia realidad por un rato y nadie te dice cuando el reloj va a dar las 12 y todo se convierte en calabazas y ratones", menciona Buffett.

Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway, no quiso quedarse afuera de esta discusión y comentó: "yo lo llamo compra basada en tarifas. En otras palabras, no compran porque es una buena inversión, están comprando porque el asesor recibe una tarifa. Y, por supuesto, cuanto más obtienes, más tonta se está volviendo la civilización y, hasta cierto punto, también es una falla moral porque el dinero fácil hecho por cosas como las SPAC y derivados de rendimiento total, etc. no refleja ningún crédito a las personas que lo están haciendo y ningún crédito a los reguladores y votantes que lo permiten. Creo que tenemos mucho de qué avergonzarnos en las condiciones actuales".

Fuente: Yahoo! Finanzas