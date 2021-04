Dibujante argentino lanza un cómic de Satoshi como NFT: así se ve el "superhéroe del bitcoin"

El dibujante José Delbo explicó que la comunidad ha decidido que la historia tendrá lugar en un futuro no muy lejano: el año 2029

José Delbo, dibujante de cómics argentino, mejor conocido por su trabajo en Wonder Woman para DC Comics y The Transformers para Marvel Comics, lanzó este 27 de abril de 2021, la primera pieza de la saga Satoshi The Creator (Satoshi El Creador, el héroe que nos merecemos) que comenzará a contar la historia del origen de este personaje.

El cómic de Satoshi

El dibujante explicó que la comunidad decidió que la historia tendrá lugar en un futuro no muy lejano: el año 2029. La pieza en sí es una colaboración con el talentoso artista 3D de Colombia, Vuho, con quien asegura que trabajará más adelante para continuar desarrollando este proyecto.

El anuncio fue publicado en su cuenta en Twitter a través de la cual comentó que la comercialización del primer cómic de Satoshi The Creator en formato de token no fungible (NFT) se hará a través del marketplace Nifty Gateway.

Así se ve " Satoshi The Creator"

El artista visual creó un video en HD en colaboración con Vuho3D. En las imágenes, aparece un robot que mira desde la cima de un balcón hacia una ciudad que se asemeja a Nueva York. Desde allí se desliza hacia la tierra, desenfundando sus dos espadas, al mejor estilo ninja. Acompañado de efectos especiales de rayos y sirenas de policía, aterriza con la frase: Satoshi The Creator.

El dibujante explica en su página web sobre Satoshi The Creator lo siguiente: Es mi superhéroe más nuevo que creé junto con mi nieto Nick Frontera y mi primer héroe enfocado en Bitcoin y todos los temas que rodean a las criptomonedas.

El objetivo de este personaje será desarrollar la historia en conjunto con la comunidad y otros criptoartistas talentosos para que la historia de Satoshi The Creator y sus aventuras refleje verdaderamente una visión comunitaria.

El 27 de marzo, Satoshi The Creator hizo su primera aparición luchando contra los Defensores de Fiat y las Metamachines, dos enemigos cuyos nombres fueron votados por la comunidad y cuya historia serán moldeadas por la comunidad y otros artistas en los próximos meses.

El artista visual hace la siguiente descripción sobre Satoshi The Creator y el entorno en que se desenvuelve. Es el año 2029. Se formaron facciones entre hombres y máquinas. Los Defensores de Fiat declararon oficialmente la guerra a Bitcoin y a todos los que lo apoyan. Las Metamáquinas buscan destruir a la humanidad. La humanidad necesita un héroe… Este es el héroe que nos merecemos.

Las ganancias que se obtengan de esta promoción serán donadas a una organización benéfica para brindar capacitación en primeros auxilios de salud mental en honor a que mayo es el mes de la Salud Mental, aseguró el dibujante.

Representando el futuro y el pasado del arte de Delbo

Delbo también creó un video en formato NFT sobre vaqueros en el viejo oeste de Estados Unidos. El profesional de los comics, que vive en los Estados Unidos desde el año 1963, dijo sobre esta obra: "The Cowboys" – con hermosos colores. ¡Representando el pasado y el futuro de mí arte!

Delbo trabajó años dibujante a Batman y Wonder Woman

El artista visual comentó que «antes de venir a los Estados Unidos para perseguir mi sueño de convertirme en dibujante de cómics, me inspiré en los westerns de vaqueros estadounidenses. Pocos saben que en realidad comencé a trabajar en el departamento de arte de una tienda de electrodomésticos haciendo dibujos de los productos que la tienda estaría vendiendo. En ese entonces, usaban dibujos en lugar de las bonitas fotografías que usan ahora para anuncios».

Delbo compartió con sus seguidores que su primera gran oportunidad llegó cuando se le acercó para trabajar en los cómics de Billy The Kid para Charlton. Recordó lo emocionado que estaba. No solo para trabajar en cómics reales, sino para poder trabajar en uno de los westerns estadounidenses más emblemáticos. «Esto fue realmente un sueño para mí».

Evocó aquella época cuando llegaba a su casa después de trabajar en el departamento y quedarse despierto hasta altas horas de la noche con su esposa Mabel trabajando en las páginas. Este fue el comienzo de su larga carrera en el arte del cómic. Después de trabajar en Billy The Kid, también dice que tuvo la suerte de trabajar en grandes westerns estadounidenses como Lone Ranger, Geronimo Jones y Judge Colt.

"Ahora, estoy extremadamente emocionado de rendir homenaje a esos grandes westerns al lanzar mi primer arte de NFT centrado en el vaquero estadounidense y el gaucho argentino en Nifty Gateway el 27 de abril de 2021″, señaló.

No es la primera vez que Delbo comercializa a través de subastas las imágenes de personajes de comics creadas por él. El 11 de marzo de 2021, el ilustrador de Wonder Woman puso a la venta una serie de NFT basados en este personaje de la editorial DC Comics. A través de una subasta que duró cuatro días, Delbo logró recaudar u$s1,85 millones.

Fuente: Criptonoticias