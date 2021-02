Entre el récord de precio y de capitalización de mercado: ¿se puede decir que Bitcoin llegó para quedarse?

El precio de Bitcoin alcanzó un nuevo máximo de u$s 56.368, consolidando su estatus como uno de los activos más valiosos del mundo, incluso frente al oro

A medida que el precio de Bitcoin (BTC) subió por encima de los u$s 55.300 en las primeras horas de la sesión de trading del día de hoy, su capitalización de mercado superó el billón de dólares por primera vez el 19 de febrero. La ruptura continuó durante todo el día y en la última hora el precio de BTC alcanzó otro máximo histórico de u$s 56.368.

Ahora que Bitcoin ha consolidado su estado como un activo de un billón de dólares entre empresas como Amazon, Apple y Google, los bancos heredados están mostrando un interés cada vez mayor en ofrecer servicios de custodia de criptomonedas para sus clientes.

Gráfico de 4 horas del par BTC/USDT. Fuente: TradingView

Según Treyce Dahlem, analista de TheTIE, las conversaciones en las redes sociales donde se menciona a 'Bitcoin' como palabra clave han aumentado en un 38% desde el 18 de febrero. Se han enviado más de 102.000 tuits en las últimas 24 horas, y esto es sólo "30,000 tuits antes de establecer un nuevo récord".

Dahlem dijo: "El número de usuarios de Twitter que hablan sobre Bitcoin a diario ha alcanzado un nuevo máximo histórico de 38.500, un 325% más que hace un año".

Las altcoins suben a medida que DeFi y CeFi comienzan a fusionarse

Desempeño diario del mercado de criptomonedas. Fuente: Coin360

Varias altcoins se unieron a BTC y Ether (ETH) para establecer nuevos máximos históricos, dado que los tokens de exchanges centralizados y descentralizados registraron grande ganancias.

Binance Coin (BNB) siguió beneficiándose de la creciente influencia de la Binance Smart Chain (BSC), debido a que el aumento del volumen elevó el token a un nuevo máximo de u$s 348,72.

Este rally parabólico aseguró el lugar de BNB como la tercera criptomoneda más grande por capitalización de mercado detrás de Bitcoin y Ether.

Los proyectos relacionados con DeFi como PancakeSwap (CAKE) y Venus (VXS) son dos de las principales atracciones de la BSC y ambos alcanzaron nuevos máximos de u$s 20,62 y u$s 101,50 respectivamente. REN también causó revuelo luego de que su reciente integración con la BSC ayudó a elevar el token a un nuevo pico de u$s 1,69.

Los mercados tradicionales cierran la semana mixtos

Después de una semana de nuevos máximos para los principales índices, los mercados tradicionales cerraron la semana mixtos el viernes, ya que la economía de EE.UU. enfrenta las consecuencias continuas de la pandemia y el aumento del desempleo.

El NASDAQ finalizó el día con un alza del 0.07% mientras que el Dow se mantuvo plano. El S&P 500 retrocedió un 0.19%.

El impulso alcista puede extenderse durante todo el fin de semana

A medida que los mercados tradicionales cierran por el fin de semana, el impulso alcista de Bitcoin y las altcoins no muestra signos de desaceleración. Los datos históricos recientes muestran que los repuntes de Bitcoin en 2021 tienden a ocurrir durante el fin de semana y muchos analistas creen que el activo digital mejor clasificado podría romper el nivel de u$s 60.000 durante el fin de semana.

La naturaleza permanente del sector de las criptomonedas significa que los mercados siempre están activos en algún lugar del planeta. Dado que el mercado alcista actual atrae una mayor atención de los inversores minoristas e institucionales, la tendencia de disminución del volumen de operaciones durante los fines de semana parece no estar vigente.

Aunque el precio de Ether (ETH) se ha mantenido por debajo de u$s 2.000, aún logró subir a un nuevo máximo de us 1,974.

Hay cada vez más rumores alcistas de que los inversores institucionales están profundamente interesados en los rendimientos que ofrece el staking de Eth2, además de participar en el creciente ecosistema DeFi, los cuales son la fuerza impulsora detrás de la creciente demanda de Ether.

Capitalización total del mercado de criptomonedas. Fuente: CoinMarketCap

Las recientes rupturas de precios de los principales tokens como Bitcoin y Binance Coin y superestrellas de DeFi como REN y CAKE también han ayudado a elevar la capitalización total del mercado del sector de las criptomonedas a un nuevo récord de u$s 1,705 billones. El dominio de Bitcoin actualmente es del 61.1%, indicó Cointelegraph.