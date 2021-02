Empezó como una broma y hoy es millonario: el caso del "accionista mayoritario" de la Dogecoin

En el marco del boom actual por las criptomonedas, el valor del Bitcoin y Ether se ha disparado en los últimos meses gracias al apoyo de personalidades como Elon Musk. Sin embargo, estas no fueron las únicas ya que Dogecoin, la criptodivisa que surgió como una broma, también está creciendo de forma espectacular, impulsada especialmente por el empuje del CEO de Tesla.

Una cripto que en abril valía u$s0,001604, ahora se encuentra en u$s0,06, así que las cifras hablan por sí mismas. Nada mal para un activo que, en sus orígenes, era una sátira a la volatilidad de las mismas.

"I'm surprised that Elon's so gung-ho on Doge coin," says Changpeng Zhao, CEO of Binance, world’s largest #cryptocurrency exchange by volume, which launched futures for $DOGE. But he notes that @elonmusk's Tesla bet $1.5 billion on #Bitcoin, not Dogecoin https://t.co/POz36hPpC9 pic.twitter.com/oxjI9U0SQa — Bloomberg (@business) February 19, 2021