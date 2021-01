Bitcoin sin techo: por qué, según un experto, se encuentra en un "territorio inexplorado" de precios

El analista filbfilb reveló por qué cree que el Bitcoin registró una reducción de u$s 2,200 en menos de un minuto luego de superar los 40,000

Bitcoin (BTC) no está lejos de la cima de su subida, pero los inversores están comprando "agresivamente" durante la caída. El popular analista filbfilb reveló en una entrevista que Bitcoin se encontraba en una fase de corrección dado el ritmo de las recientes ganancias.

Reducción espontánea

El jueves, el BTC/USD superó los u$s 40,000 antes de que una espectacular reversión registrará una reducción de u$s 2,200 en menos de un minuto. A partir de entonces, los nuevos intentos de convertir los u$s 40,000 en soporte se encontraron con un rechazo, y el nivel al cierre de esta edición giró en torno a los u$s 38,400.

Gráfico de velas de un día del BTC/USD (Bitstamp). Fuente: TradingView

Con los participantes del mercado deseosos de saber qué vendrá después, filbfilb declaró que un nuevo estilo de compra estaba alimentando repetidos máximos históricos. Como en cualquier mercado, sin embargo, las ganancias verticales no podían durar para siempre.

"Bitcoin ha continuado haciendo consolidaciones cada vez más pequeñas después de intentos fallidos de venta. Esto apunta a una conclusión climática con una mayor probabilidad en términos de tiempo. No creo que estemos muy lejos de la cima de la subida, pero lo alto que podría llegar es una suposición de cualquiera", dijo.

"En términos de corrección, todo lo que sabemos hoy es que el 20% de las correcciones se compran con agresión. Hasta que eso cambie, odio usar un cliché pero la tendencia es tu amiga."

Este estilo de comercio automatizado en sí mismo apunta a una nueva clase de inversionistas que necesitan entrar al mercado con mayores cantidades, en lugar de la exposición manual casual que caracterizó la subida de 2017 a los u$s 20,000.

"Es más, todavía hay señales obvias de los algoritmos de acumulación y que los algoritmos de acumulación rara vez se preocupan por el precio cuando su objetivo es invertir Xu$s en el período de tiempo Y", añadió filbfilb.

La ventaja en "territorio inexplorado"

En los u$s 40,000, mientras tanto, un solo bitcoin pasó el valor del salario medio anual de los Estados Unidos por primera vez.

Gráfico histórico del salario medio de los Estados Unidos . Fuente: Reserva Federal/ Twitter

La mayor ganancia de las criptomonedas en 2021 superó el 42% en el pico del jueves de u$s 40,400, y el retroceso que siguió fue de alrededor del 9% de pérdidas. Aunque los analistas conservaron la posibilidad de más correcciones, el estado de ánimo del viernes fue firmemente alcista.

"Todo el ciclo alcista que estamos experimentando ahora será mucho más grande de lo que nadie espera", dijo a los seguidores de Twitter el analista Michaël van de Poppe.

"Al igual que el pico de u$s 20,000 fue mucho más alto de lo que todo el mundo esperaba en 2016/2017 para ser la cima en Bitcoin. Así es como funcionan los mercados."

El estadístico Willy Woo también indicó la falta de referencias dejadas en el gráfico al contado de Bitcoin para calcular la resistencia, dados los últimos máximos de todos los tiempos. Solo quedaban secuencias de Fibonacci.

"Cuando no hay niveles históricos de resistencia, los números mágicos de la naturaleza es todo lo que tenemos para las bandas de soporte y resistencia. Bitcoin está en un descubrimiento de precios sin restricciones en un territorio inexplorado, literalmente", escribió según reporta una nota de Cointelegraph.