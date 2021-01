Un usuario pierde u$s100.000 en bitcoins debido a un error frecuente: mirá cómo evitarlo

El individuo intentó realizar una transferencia de cartera a otro ordenador sin autorizar la accesibilidad de la contraseña de las claves privadas.

Un usuario de Reddit advirtió a hodlers "demasiado confiados" después de perder la contraseña de su billetera de criptomonedas por actuar sin cautela en las plataformas cripto.

Un Bitcoiner de nombre "Onnar" en Reddit publicó su desgracia con los demás "redditeros". Explicó que había perdido el acceso a 2,6 Bitcoin (BTC), equivalente a unos 102.992 dólares al momento de publicar esta noticia, mientras intentaba transferir una billetera a una nueva computadora regalada en navidad.

En el posteo, explicó que formateo la unidad de su antiguo sistema sin verificar si el administrador de contraseñas aún contenía la contraseña necesaria para acceder a las claves privadas de su cuenta en BTC.

"Voy a mi administrador de contraseñas para tomarla y no está ahí", afirmó Onnar en la publicación. "No se puede encontrar ninguna mención de una contraseña de BTC en ningún lado. Pasé los siguientes 30 minutos revisando y volviendo a verificar, pero no está ahí", agregó Onnar.

El mismo asume que la contraseña se copió en el administrador de contraseñas, pero no se guardó automáticamente: "Pasé la última semana y media revisando todos mis archivos de disco y notas restantes, la contraseña no se encuentra por ninguna parte".

También, describe con detalle como fue intentar recuperar su clave y la información que se le pasó por alto en este proceso de cambio entre ordenadores:

"Después de probar minuciosamente el administrador de contraseñas durante mi búsqueda de una respuesta, me di cuenta de que tiene una debilidad: puede crear una contraseña, luego copiarla, cambiar a otra ventana y pegarla. Pero no es un sistema de guardado automático. Hay que hacer clic en el botón "Guardar". Al intentar salir del administrador, le informará sobre los datos no guardados. Pero creo que podría haber tenido el administrador abierto en segundo plano durante mucho tiempo y me olvidé de él, luego, sin darme cuenta, hice clic en "No guardar" en el siguiente reinicio.

Repercusiones y antecedentes

Varios usuarios de Reddit levantaron el posteo y lo hicieron viral en otras redes. Otros se familiarizaron con el hecho por haber pasado por una situación similar. Un redditor de alías "notmattdamon1" menciono que había "perdido una cantidad mucho menor que eso de una manera parecida".

Otros aconsejaron en lo que tiene que ver con cifrado cripto, para evitar accidentes semejantes. "El estándar ahora es usar una billetera de hardware y anotar la frase semilla en un papel más en una placa de metal", dijo bjman22. "El estándar no es cifrar las palabras iniciales en un archivo de computadora por muy buenas razones".

Este tipo de errores, en un sistema de tal complejidad como lo es el de minería bitcoin, son bastante comunes. El año pasado, el crítico de Bitcoin, Peter Schiff aseguró que había perdido el acceso a sus criptomonedas después de confundir el pin de su billetera con su respectiva contraseña cripto.

Justo antes de Navidad, un usuario de Chainlink envió accidentalmente 50.000 dólares a través de LINK TOKEN a un contrato inteligente que no admitía el token. Sin embargo, pudo recuperar el 20% de sus pérdidas después de que la comunidad cripto envió u$s11,000 a través de una página de donaciones de Aavegotchi.

