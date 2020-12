Boom de créditos digitales en la Argentina: las claves de las fintech para llegar cada vez a más usuarios

Participaron referentes del sector que conversaron sobre el rol de las fintech y la banca tradicional. Desafíos y cómo están cambiando el sector.

Hoy a la tarde, se celebró el Argentina Fintech Forum. El tercer panel del día fue sobre Crédito Digital: Mitos y Verdades. Estuvo presentado por Mariano Biocca de la Cámara de Fintech Argentina, y moderado por Mariano Bacigalupo, proyect manager de Ripio.

El primero en hablar fue Sergio Miller, Chief Data & Analytics Officer en Equifax, que comentó que estuvieron trabajando sobre datos de las fintech. Los puntos más importantes que encontraron fueron que históricamente había un grupo de personas de mayor riesgo, que nunca estuvieron bancarizadas, y no tiene historial. Por el otro lado, un segmento, donde se tuvo un atraso en el sistema financiero.

"En un contexto como el que vive argentina, es difícil pensar que alguien no tuvo un atraso con el banco, y no por eso, tiene que estar excluido del sistema. En estos dos segmentos, hay una alta concentración de préstamos de las fintech. Y si uno los distribuye de mayor a menor riesgo, las fintech son las que tiene menor riesgo, y son las que incluyen a las personas que son más vulnerables. Por otro lado, están haciendo una reinclusión financiera, y aportando una solución que hasta ahora no había".

Tradición y modernidad

Juan Francisco Salviolo, CEO de Wayni Móvil comentó que las fintech, otorgan una especie de reinserción de las personas no bancarizadas. "En líneas generales hay factores exógenos al banco. En los focus group vemos que hay una pauperización del nivel socio económico, donde hay una reinserción. Y muchas veces sucede que las personas terminan de pagar el crédito que le otorgó la fintech, y vuelven al Banco. Estamos hablando de cliente C2, que llegan a 60 pesos de ingresos. Nosotros tenemos que empezar a entender al cliente, al que no está bancarizado. Y esta es una de las características de la región".

Diego Varela, cofundador de Findo cuenta que: "Nosotros en la industria fintech nos especializamos en administrar información que hasta este momento no existía. Y eso es nuestra materia prima. Nosotros utilizamos toda la información que está en el Smartphone de la persona, podes validar información, geolocalizar. Para completar esta información podemos incorporar información de sus vecinos, y se puede predecir los comportamientos de personas no bancarizadas. Básicamente, hacemos lo mismo que los bancos. Tenemos que probar que la persona tenga capacidad de pago, y nos ayudamos con la tecnología".

Por su parte, Sergio Miller, Chief data and officer de Equifax agrega que: "El vacío de información se termina pagando. Cuanto uno más información se tiene, se puede tomar mejores decisiones".

La digitalización juega un papel clave

Desafios y reguladores

Salviolo cuenta que el riesgo es de las fintech es de todo tipo. "Tenemos un mantra que dice que el primer desafío es que nos elijan, y que después se reinserten al sistema bancario. Y que este proceso, se produzca lo más pronto posible". Para esto un factor fundamental es que el préstamo no exceda los seis meses. "Siempre tiene que ser un ciclo corto, porque un nuevo paso para volver al sistema. Estar contribuyendo a ese número es fantástico".

Valela comenta que respecto a la normativa, las regulaciones tienen tres componentes muy importantes. La competencia legal, los proceso de atención al cliente y su calidad, y el régimen informativo. "A medida que la fintech van evangelizando, las personas pueden ir optando por mayores servicios".

Parte de esta evangelización, tiene que ver con la generación de empatía. Varela remarca que: "Tratar bien a los cliente es parte de la competencia de la fintech: por una lado le dan un crédito a personas que no habían tenido la oportunidad de acceder, como por ejemplol lo que está haciendo Naranja, que está haciendo un gran trabajo de reinserción, y por el otro, tenes la posibilidad de acercarte a personas por otros medios no habituales como es el chat, que no había antes. Y eso es un diferencial muy importante".

Salviolo cuenta que el producto bancario es más monolítico que las fintech. "Nosotros podemos hacer un montón de cosas en línea, ofrecer más productos, tenemos la posibilidad de diseñar, probar. Esto no habla ni bien ni mal de la banca, pero es diferente".

Miller dice que los desafíos para el futuro es lo que se veía venir, pero la pandemia aceleró todo los procesos. "Yo mismo pago todo por whatsapp. Todo lo que está digitalizado es muy emocionante. Tener toda esa información y que este disponible, no tiene comparación, respecto a los ocho meses anteriores. Y hay un montón de gente que podemos sumar que no estaba bancarizada. Mucho de lo que era informal va a pasar a ser formal, y eso, pasa a ser data disponible que nos permite tener data predictiva. Tener más información, se traduce en tener más primas. Ya es un avance poder pagar sin tener que tener la billetera. Algo impensado antes. Ahora teniendo el celular, con un QR ya es suficiente. Hoy, además, tengo los documentos digitalizados. Se viene un futuro súper interesante en dato".