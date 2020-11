Satoshi Nakamoto: nuevos rastros determinan su verdadera residencia durante la creación de Bitcoin

Un informe determinó que Londres es el lugar más probable en el que se habría encontrado Satoshi Nakamoto durante la creación de Bitcoin.

Un informe publicado por Doncho Karaivanov, director de la publicación The Chain Bulletin, revisó varias cuestiones para determinar finalmente que Satoshi Nakamoto, el misterioso creador del Bitcoin, habría trabajado en la criptomoneda desde Londres.

Entre ellas analizó las marcas de tiempo de los materiales publicados por Nakamoto, ciertos coloquialismos regionales, ortografía de algunas palabras y consideró el hecho de que el mensaje que dio, incrustado en el bloque de génesis, se trataba de un titular de The Times específico de la versión impresa de Inglaterra.

Ya hace años que se considera que Satoshi Nakamoto podría haber sido londinense pero actualmente con este informe se lo postula como la teoría más acertada. Algunos periodistas e investigadores a lo largo de los años revisaron a fondo sus rastros de actividad para determinar su verdadera residencia.

El análisis sobre el recorte de The Times realza información adicional sobre este tema de anteriores informes y considera la razones por las cuales compartió ese titular. En la edición impresa británica se encontraba el título utilizado por él: "Chancellor on brink of second bailout for banks", mientras que en la edición en línea se mencionaba el nombre del canciller y en su versión estadounidense directamente no se contenía la historia.

Además Karaivanov consideró los datos del público, los cuales reflejan que el 43% de los lectores de The Times se encuentra en Londres, y que es muy probable que Satoshi viviera allí en el período entre 2008 y 2010, ya que es considerado el centro financiero más grande del mundo.

City de Londres, distrito financiero histórico, sede de la Bolsa de Valores y del Banco de Inglaterra.

Por otra parte, el director de The Chain Bulletin realizó un estudio en su informe en el que analizó la posible zona horaria en la que se encontraba el creador de la criptomoneda madre.

Para realizarlo contempló el horario de los correos electrónicos enviados a los primeros desarrolladores, sus publicaciones en Bitcointalk, y los compromisos en SourceForge realizados en el repositorio de Bitcoin. Con estos datos, en adición de lo mencionado anteriormente, concluyó que Satoshi pudo haber residido en la zona horaria británica (GMT), mientras que también podría haberse encontrado en la Costa Este y Oeste de Estados Unidos pero "ni siquiera es remotamente posible" que lo haya hecho en Australia.

¿Quién es Satoshi Nakamoto?

Satoshi Nakamoto es el creador de Bitcoin. Ahora, quién o quiénes se esconden detrás de ese alias, aunque existen varios candidatos, aún se desconoce.

Si Nakamoto fuera una persona y decidió esconderse tras un seudónimo, sin duda tiene sus razones. Una de ellas pueden ser los inconvenientes de la fama. Miles de delincuentes informáticos están ansiosos por bitcoins y no han dudado a la hora de extorsionar a sus poseedores. Si Satoshi tiene una fortuna, es obvio que quiera seguir en el anonimato. Por su parte, en la industria de Bitcoin no todos quieren que se revele su identidad, Adam Back, CEO de Blockstream, declaró que no sería prudente que Satoshi se revelara públicamente y agregó que no debe especularse sobre su identidad ya que la actividad va en contra de los ideales del ciberpunk.

Adam Back, CEO de Blockstream.

El primer rastro público de la criptomoneda madre se dio en agosto de 2008, cuando el dominio bitcoin.org fue registrado. El 1 de noviembre de ese año, Nakamoto publicó en una lista de correos cypherpunk en metzdowd.com un "libro blanco" titulado "Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico usuario-a-usuario".

En este documento, lo primero que aparece bajo el título es ese alias, un correo electrónico y el dominio que se había registrado unos meses atrás. La identidad del creador de la criptomoneda es una de las tantas preguntas que se hacen quienes se aproximan a este valor virtual.