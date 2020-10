Secuestran a un comerciante y exigieron pago en bitcoins: cuánto pidieron y cómo operaron los "criptodelincuentes"

La víctima había sido capturada el martes 13 de octubre cuando se estaba dirigiendo desde su casa a la tienda de la que es propietario

Un comerciante que había permanecido secuestrado durante cinco días fue liberado el domingo tras el pago de 4 bitcoins, equivalentes a u$s 46.000. El hecho sucedió en Quilmes.

Detalles del secuestro

Tras la liberación de la víctima, fue detenida una mujer que sería la pareja de uno de los autores intelectuales del secuestro. Sobre ella recae una denuncia por encubrimiento. También se logró identificar a uno de los captores y se dio una orden de arresto contra él, que todavía no ha sido concretada. La investigación está a cargo de la fiscal Silvia Carvallo, quien ordenó los allanamientos.

Los delincuentes buscan cobrar en bitcoins para que sea más difícil rastrearlos

La víctima había sido capturada el martes 13 de octubre cuando se dirigía desde su casa a la tienda de la que es propietario. Tras llevarlo al lugar de confinamiento, los captores comenzaron a llamar a sus familiares y amigos mediante líneas telefónicas de Colombia y Venezuela.

Según la agencia estatal de noticias Telam, una fuente que eligió permanecer en el anonimato afirmó que "el pago fue mediante el novedoso método de bitcoins". Esta misma agencia informó posteriormente que las negociaciones duraron varios días y en ellas participó el hermano de la víctima, asesorado por agentes de la Policía.

El monto que los secuestradores solicitaban inicialmente era de 56,5 BTC (unos u$s 650.000) pero tras las negociaciones se redujo a 4 BTC. Estos fueron adquiridos con la suma de u$s 35.000 y ARS 600.000 a través de un depósito en un exchange que no se hizo público.

Buscan rastrear los bitcoins que se pagaron por el rescate

Una fuente que conversó con la mencionada agencia informativa aseguró que ahora buscan saber hasta dónde pueden llegar a rastrear el dinero pagado por el rescate. "Estamos trabajando con especialistas en cibercrimen y en evidencia digital, tanto de la Argentina como de otros países", agregó.

Los expertos aseguran que se pueden rastrear a los usuarios de bitcoins

En diálogo con el canal de televisión LN+, el filósofo y divulgador de temáticas relacionadas con Bitcoin, Juan Ruocco, explicó que es posible hacer un seguimiento al dinero que cobraron los secuestradores. "Se puede detectar la billetera a la cual esos BTC fueron transferidos y la billetera podría quedar marcada en una base de datos", explicó.

Agregó Ruocco que "se puede seguir el camino que hagan esos montos" y que ha habido casos en los que "con un trabajo forense sobre la red de Bitcoin se ha podido detectar a quién estaba detrás" de la actividad ilícita.

En otras partes del mundo se han dado hechos delictivos de características similares y, en ocasiones, se logró dar con la identidad de los criminales. El sitio CriptoNoticias reportó uno de estos hechos acontecido en México en el año 2018 y en este caso los investigadores siguieron las huellas dejadas por los delincuentes en el ciberespacio y lograron identificarlos.