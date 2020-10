¿Querés comenzar un negocio de venta online?: Estos son los 7 productos y servicios más solicitados

Para alcanzar buenos resultados con la venta online es necesario planificar, trabajar y esforzarse., estos son los productos y servicios más buscados

La venta online es una excelente oportunidad para quien desea empezar su propio negocio sin tener que salir de casa para hacerlo. Sin embargo, muchas personas piensan, de manera equivocada, que empezar un emprendimiento de venta online es algo fácil y que genera éxito de un día para el otro.

Para alcanzar buenos resultados con la venta online es necesario planificar, trabajar y esforzarse mucho. No existen milagros que harán con que te hagas rico rápidamente o sin ningún empeño.

Pero, si realizás un trabajo serio y estructurado, es muy probable que llegues a alcanzar tus principales objetivos, como tener más tiempo para estar con tu familia, poder trabajar mientras viajas, ser tu propio jefe, conseguir mayores ganancias y mucho más.

Lo primero que tenés que pensar cuando decidas por la venta online es: "¿qué comprarán mis clientes?" Es común encontrar a gente que se queja de no vender nada porque solo quiere ganar dinero con publicidad en su sitio de venta online.

Aunque esta sea una opción de venta online, no es la más recomendable, ya que son pocos los casos en que las personas consiguen éxito solo con ello. Pero, entonces, ¿qué se puede vender por Internet? A continuación, las mejores opciones de venta online:

Venta online: la alternativa de consultoría

La consultoría es una excelente opción de venta online para quien conoce muy bien un determinado tema y se ha especializado en ese segmento. Por ejemplo, si sos un experto en finanzas personales e inversiones. Puede ser que hayas estudiado para eso o que hayas adquirido conocimientos trabajando en una empresa del sector.

Lo importante es que sabés mucho sobre ahorros y gestión patrimonial y conocés las mejores estrategias para que las inversiones personales tengan alta rentabilidad. Si has creado un blog y un canal en YouTube con tips y pequeñas lecciones sobre el tema.

A lo largo del tiempo, con estrategias para difundir tu contenido, conseguiste una audiencia fiel, que siempre lee tus posts, los comenta y participa de transmisiones en video en tus redes sociales.

Esas personas están interesadas en tu contenido y puede ser que necesiten una atención más personalizada, un asesoramiento. Es decir, lo que podés hacer por venta online es una consultoría a personas que necesiten tu ayuda para mejorar sus finanzas personales.

Para atraer a tus clientes, un formulario en tu web puede ser suficiente. Y esa consultoría puede realizarse personalmente o por videoconferencia. El consultor hace un análisis de la situación de su cliente y lo ayuda a alcanzar sus objetivos, con la planificación y ejecución de acciones estratégicas.

Existen diferentes alternativas para que te inicies en la venta online.

Venta online de servicios

Otra opción de venta online son los servicios. Supongamos que tenés muchos conocimientos de inglés y, como en el caso anterior, ofrecés contenidos para personas que necesitan aprender el idioma.

Si tu audiencia confía en tus conocimientos y en tu capacidad didáctica, probablemente va a desear tener clases contigo. Y eso es exactamente lo que podés hacer de venta online: tus clases particulares, personalmente o por videoconferencia.

Lo mismo puede hacerse en diferentes segmentos: si tenés contenido en línea sobre desarrollo de software, podés vender ese servicio (como la creación de una aplicación móvil, por ejemplo). Esta modalidad de trabajo es conocida como freelance. Existen muchas posibilidades y las ganancias pueden ser significativas.

Sin embargo, el punto negativo de la venta online de servicios (y también de la consultoría) es que sólo conseguirás atender a un número limitado de clientes: al fin y al cabo eres sólo una persona y tendrás que dedicar mucho tiempo a cada uno de ellos. O sea, en estos casos no podrás escalar tu negocio de venta online.

El Hot Sale y el Cibermonday son grandes oportunidades para la venta online.

Venta online de productos físicos

Los productos físicos también se pueden dedicar a la venta online y son muy populares. Cada vez más las personas compran en sitios virtuales, porque es mucho más práctico que ir hasta una tienda física. Esta es una buena opción para quien ya tiene una tienda física y quiere llevar su negocio más lejos, o para quien desea empezar y vender productos sin tener pagos por el local (alquiler, gastos con luz y agua, etc.).

Para tener un e-commerce, necesitás una buena web, con fotos, descripciones y precios de tus productos. Además, es necesario contar con una plataforma de pago y un equipo que se ocupe de toda la parte técnica que el website exige.

Pero también existen algunas plataformas que ya ofrecen toda la estructura básica de la tienda de venta online. Otro punto importante es que tendrás que lidiar con la gestión de tu stock y con la logística de los envíos.

Un tip interesante es hacer triangulación de envíos. En este caso, no necesitás tener el producto en tu stock: cuando el cliente haga el pedido lo pasás al mayorista, quien enviará la compra directamente al cliente.

Venta online de productos digitales

Los productos digitales son aquellos que se comercializan por Internet en formato digital, y se pueden consumir desde una computadora o cualquier dispositivo móvil como e-readers, tabletas y smartphones.

Los más populares son los cursos online (e-learning) y los libros electrónicos (ebooks), pero también existen otros, como las aplicaciones móviles, los congresos online y las plantillas descargables.

El público que consume estos productos crece por estas razones:

Las personas no necesitan salir de sus casas para realizar la compra.

Si es un producto como un libro, no es necesario esperar a que llegue, basta con hacer el download en pocos minutos o segundos.

Si es un producto como un curso, no es necesario enfrentar tráfico para mirar las clases y el alumno puede hacerlo todo a su ritmo, donde quiera y cuando quiera.

Para quien decide vender por Internet ese tipo de producto, existen varias ventajas, como poder empezar con muy poca o ninguna inversión, tener un negocio escalable, poder trabajar en cualquier lugar y muchas más.

Para ser un "infoproductor", es necesario desarrollar distintas actividades. En el caso del profesor online, por ejemplo, es necesario definir el nicho de actuación, planificar el curso, crear los guiones, grabar los vídeos y promocionar el contenido en Internet.

La recomendación es tener una plataforma que se encargue de los pagos, que envíe el producto de forma automática al comprador y que ofrezca dos opciones: que el cliente descargue el producto o que tenga acceso a un área de membresías.

Venta online de cursos

Los cursos online son materiales ricos, generalmente educativos, que cubren diversos temas, desde disciplinas convencionales hasta un curso de gastronomía, por ejemplo.

Como su nombre lo indica, este tipo de curso se consume exclusivamente en Internet, siendo el formato más común las videoclases. Al contrario de lo que muchas personas piensan, no es necesario ser un maestro graduado para trabajar en el campo de los cursos online, siempre que tengas un conocimiento sobre un tema determinado y desee compartirlo con otras personas.

Por supuesto, esto se aplica sólo a los cursos libres, que no están vinculados a ninguna institución educativa. En estos casos, la escuela o la propia universidad es responsable de crear y distribuir el contenido. El hecho de que sea un mercado democrático, sin embargo, no significa que no debas tener cuidado al crear tu material.

Al igual que cualquier contenido que se graba y se disponibiliza para la venta online, es necesario tener una rutina de pre y posproducción para garantizar que ese material atienda las necesidades de tu audiencia.

Pero debes encontrar un comprador ideal para tu producto (también conocido como buyer persona) y buscar un tema que sea de interés para esta audiencia. Además, deberás seleccionar buenas palabras clave para atraer compradores y también para producir contenido de calidad, desde el punto de vista del tema abordado, como también para la captura de imagen, audio y otros detalles técnicos.

En la web hay diferentes plataformas para desarrollar la venta online.

Venta online de ebooks

El e-book es un libro en formato digital, que se puede leer en cualquier equipo electrónico, como una computadora, smartphone, lector electrónico (lector de libros digitales, como el Kindle) o tableta. También existe la opción de imprimirlo para el consumo convencional.

Este es un producto muy popular entre los emprendedores de la venta online porque es más simple y barato de producir, incluso, podés hacer este material aun sin conocimientos de diseño, utilizando sólo programas instalados en tu computadora.

Para el público, este formato también es interesante, ya que se puede consumir con un paquete de datos simple, a diferencia de los videos y otros formatos, que requieren Internet de buena calidad. Además de los cursos online (e-learning) y los ebooks, también hay otros, como aplicaciones móviles, congresos en línea y plantillas descargables.

Venta online de productos de terceros

Una buena idea para quien quiere comenzar en la venta online sin preocuparse con la creación y gestión del producto es participar de un programa de afiliados. Los afiliados promueven los productos de otras personas a cambio de comisiones.

Si tenés un blog sobre vida sana y ejercicios físicos. La mayor parte de tu audiencia está interesada en perder peso, comer de forma saludable y practicar actividades que ayuden a quemar calorías.

Ahora que has descubierto un programa fitness online, con videoclases que el alumno puede acompañar desde su casa, realizando los ejercicios en su propio hogar. Seguro a tu público le encantaría este producto.

Entonces lo que haces es recomendarlo en tu página, con un enlace específico. Cada vez que alguien realice una compra y haya llegado al producto gracias al enlace que tú has publicado, recibís una comisión por la venta.

Definí tu público objetivo para la venta online

Este paso es muy importante porque es el que le dará dirección a tu estrategia de venta online. La venta online es similar a la venta tradicional. Hay que buscar cuál es tu mercado meta u objetivo, esto te permite segmentar a quien va dirigido tu producto en la venta online.

Garantiza que puedas establecer un filtro para enfocar tus esfuerzos de venta online en llegar a este público. Esto no quiere decir que otras personas no puedan comprar por venta online, sino que darás más importancia a este sector porque son clientes potenciales de venta online.

Por ejemplo, supongamos que vendés sartenes, no es lo mismo vender una sartén a una ama de casa que a un chef profesional. Existen diferentes tipos de sartenes y calidades, así como funcionalidades que tal vez una ama de casa no pueda reconocer pero que un chef sí. Por ello es importante que realices la segmentación y conozcas tu público objetivo para la venta online.

Conocer el público objetivo de la venta online también nos ayuda a analizarlo en cuanto a sus gustos, preferencias, maneras de pensar, comportamiento, intereses, etc. ¿Esto para qué me sirve?

Es importante para diseñar la publicidad de la venta online que usarás para dirigirte a tu público, generar esa empatía con tu público permitirá que llegues de una manera más cercana y que pueda identificarse contigo en el proceso de venta online.

Venta online sin invertir dinero

El entorno digital puede llegar a ser complejo si no tienes muchos conocimientos digitales, pero no te preocupes. Si tenés un pequeño negocio que recién empieza en la venta online, existen alternativas para que no tengas que invertir en una plataforma de comercio electrónico de venta online.

Seguramente has visto grupos de venta en las redes sociales y cómo la vecina de tu casa vende sus productos de catálogo en Facebook. Esta puede ser una herramienta que te ayudará en tu inicio en la venta online.

Pero no es la única cosa que podés tener en cuenta para adentrarte al mundo online. Existen plataformas para pequeñas tiendas que permiten crear un comercio electrónico de manera gratuita. Tienen ciertas limitantes, como el espacio de almacenamiento que tiene disponible, pero si eres un pequeño comercio quizá no tengas problemas con esto.

La pandemia aceleró los procesos de digitalización

Contexto de la venta online en la Argentina

El comercio electrónico explotó en cuarentena en la Argentina. En el primer semestre del año el e-commerce movió más $314.000 millones, un 104% más de manera interanual. Pero dos tercios de ese total se efectivizaron entre abril y junio cuando el confinamiento fue más estricto.

Así lo determinó un estudio de Kantar y de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) que, en virtud del comportamiento que tuvo esta actividad en medio de la pandemia, tuvo como objetivo evaluar qué nuevos comportamientos comenzaron a advertirse y cuáles tendrán más chances de consolidarse en la llamada nueva normalidad.

"Hay un 31% más de shoppers en el semestre y esto se debe a que parte de ellos incorporaron nuevas compras, fundamentalmente de categorías de consumo masivo", dijo Julieta Dejean, Head of client management de Kantar.

La especialista dijo que la clave en el ecommerce argentino ha sido la experiencia del consumidor. Si bien admitió que la experiencia de compra se vio afectada en el período de cuarentena por la demanda, señaló que hay oportunidades para aprovechar.