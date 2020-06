¿Ofrecés soluciones para PyMEs?: Visa premiará a startups que ayuden a otras empresas

El coronavirus expuso la vulnerabilidad de las operaciones de las PyMEs tales como el uso excesivo del efectivo y la dependencia a sucursales físicas

Visa y Finnovista se aliaron para lanzar la cuarta edición de Visa Everywhere Initiative (VEI) para América Latina y el Caribe. En esta edición, Visa busca startups que ofrezcan soluciones que puedan ayudar a las pequeñas y medianas empresas en su camino a la recuperación económica.

Los jurados también buscan candidatos que puedan mejorar la experiencia en el transporte público. Estos temas constituyen los dos desafíos para la edición de este año. El primer lugar tiene un premio de u$s 25.000 mientras que el segundo y tercer lugar, u$s 15.000 y u$s 10.000, respectivamente. La fecha límite para enviar la solicitud es el 30 de junio.

Con foco en las PyMEs

El coronavirus expuso la vulnerabilidad de las operaciones de las PyMEs tales como el uso excesivo del efectivo así como la dependencia a las sucursales físicas. Estas prácticas perjudicaron enormemente a los dueños de estos negocios cuando la gente se auto aisló.Una encuesta reciente realizada por Visa señaló aún más esas debilidades.

Según sus resultados, 83 por ciento de las PyMEs en América Latina tuvo menos trabajo desde que comenzó la pandemia. Las principales preocupaciones de los dueños por orden de urgencia son pagar los salarios, el alquiler, seguidos por pagar la hipoteca de sus negocios.

Los resultados mostraron, además, que muchas empresas usan soluciones de banca en línea (87%) así como redes sociales (97%). Sin embargo, sólo un tercio utiliza procesadores de pago electrónicos y 20 por ciento de los vendedores pequeños tienen un e-business.

Los emprendedores siguen surgiendo a pesar de la crisis

También el transporte público

Desde la compañía también señalan que el transporte público en América Latina es por lo general "insuficiente para satisfacer la demanda y de mala calidad". En este contexto, Visa afirmó que busca startups que puedan hacer que la experiencia de viajar en el transporte público sea mejor para los usuarios. Asimismo, la micromovilidad, el cobro y la administración de pagos son otras áreas que requieren soluciones innovadoras.

Visa está buscando startups que trabajen principalmente con biometría, el Internet de las cosas, infraestructura de pagos móvil, entre otras. Los interesados en participar en la competencia deben operar en la región y estar listos para una etapa de escalado del negocio, informó el sitio Comercio y Justicia.