Las fintech, en su mejor momento: las inversiones treparon a los u$s135.000 millones en 2019

En América latina el informe destacó la venta de Prisma, por u$s 725 millones y la incertidumbre por el impacto del coronavirus

La inversión global en empresas fintech en 2019 cayó apenas respecto del récord registrado en 2018, que alcanzó u$s 135.700 millones invertidos en un total de 2.693 transacciones, de acuerdo con el informe "Pulse of Fintech 2019". Los principales resultados son:

- Las fusiones y adquisiciones (M&A) transnacionales se mantienen firmes en el orden de u$s 54.200 millones en precio de las operaciones, a pesar de las continuas tensiones comerciales globales

- Las operaciones en el sector fintech llevadas a cabo por las gigantes tecnológicas a nivel mundial continúan aumentando con una inversión de u$s 3.500 millones invertidos en un total de 46 transacciones realizadas en 2019

- u$s135.700 millones de financiación global de empresas fintech registrada en 2019, que incluye un nuevo récord de u$s 77.100 millones en el tercer trimestre de 2019

- En América se destacó la adquisición de la argentina Prisma Medios de Pago por u$s725 millones

El tema principal para el mercado global de las empresas tecnológicas en 2019 fue la diversidad, las empresas Fintech y las inversiones en el sector se expanden y alcanzan diferentes productos, sectores y puntos geográficos. El concepto amplio de Fintech y su creciente alcance e interconectividad ayudó a fortalecer la inversión en dicho sector, a pesar de los desafíos globales económicos y comerciales que obstaculizaron el crecimiento en 2019, incluso las inquietudes relacionadas con el Brexit y las tensiones comerciales permanentes entre la China y los EE. UU, informó el sitio RoadShow.

De hecho, a pesar de estas cuestiones el número de transacciones internacionales permaneció alto en cuanto a precio de las operaciones correspondientes a M&A en el orden de u$s 54.200 millones en un total de 138 transacciones. Este enfoque en operaciones probablemente continuará ya que la intención de las empresas fintech en desarrollo es crecer y lograr una mayor escala; y la intención de las gigantes tecnológicas es extender el alcance y ganar participación en mercados menos desarrollados.

Muchas áreas de nicho en el sector Fintech continuaron creciendo y evolucionaron en el transcurso de 2019, particularmente las del área de proptech crecieron desde u$s 1.900 millones en 2018 hasta alcanzar un récord de u$s 2.600 millones en 2019; mientras que la inversión en ciberseguridad de empresas fintech subió más del doble y pasó de u$s 316.900.000 a u$s 646.200.000.

Las relacionadas a blockchain y criptomonedas continuaron fluctuando y registraron una caída de interanual de u$s 6.300 millones a u$s 4.700 millones, aunque los anuncios que hicieron Facebook acerca de Libra y el Banco de China respecto de la investigación y experimentación acelerada de la moneda digital y el pago electrónico, dieron un nuevo impulso.

Aspectos globales destacados de la muestra

- La inversión global en empresas Fintech no alcanzó el año récord de 2018, con una inversión de u$s 137.500 millones en 2019 comparada con u$s 141.000 millones registrados en 2018.

- Las M&A globales de empresas Fintech crecieron de u$s 91.000 millones en 2019 a un récord de u$s 97.300 millones en 2019, a pesar de la fuerte caída en la cantidad de M&A, que pasó de 622 a 426 transacciones.

- La participación en las inversiones corporativas de capitales de riesgo (VC) a nivel mundial creció en cada trimestre de 2019 y alcanzó u$s 16.700 millones del total anual de VC invertidos con participación de inversiones corporativas de VC. También resultó importante el volumen de transacciones de inversiones corporativas de VC, con 553 operaciones a lo largo de 2019, que incluyen 166 en el tercer trimestre de 2019 – hasta el momento, el segundo trimestre más alto en cuanto a volumen de transacciones de inversiones corporativas de VC en empresas fintech después del segundo trimestre de 2018.

- Las M&A transnacionales se mantuvieron firmes en el orden de u$s54.200 millones en precio de las operaciones, a pesar de las continuas tensiones comerciales globales.

- La cantidad de transacciones de Fintech por parte de los gigantes tecnológicos globales (incluidos Alibaba Group, Alphabet, Apple, Baidu, IBM, Microsoft y Tencent) aumentó por quinto año consecutivo, con u$s 3.500 millones invertidos en un total de 46 operaciones registradas en 2019.

- La inversión en ciberseguridad de las empresas Fintech creció más del doble año tras año, y pasó de u$s316.900.000 a u$s646.200.000.

- El crecimiento de la inversión en el sector proptech fue récord al alcanzar u$s 2600 millones en 2019 comparado con u$s1.900 millones registrados en 2018.

Aspectos regionales

La transacción de u$s22.000 millones de First Data representa una nueva alza de las inversiones en empresas fintech con base en los EE. UU. para 2019. Los EE. UU. registraron un nuevo récord en lo que respecta a financiación de empresas Fintech en 2019, con u$s59.800 millones de inversión comparado con u$s58.000 millones registrados en 2018.

Las principales transacciones de los EE. UU. en el segundo semestre de 2019 incluyeron la adquisición de First Data por u$s 22.000 millones por parte de Fiserv, la adquisición de Assurance IQ por u$s3.500 millones por parte de Prudential, y la adquisición de Axioma por u$s 850 millones por parte de Deutsche Boerse. La inversión corporativa en los EE. UU. fue muy sólida en 2019, con una inversión del sector corporativo en las empresas fintech de u$s 6.900 millones – un incremento significativo comparado con u$s 5.900 millones de 2019.

Las inversiones en el sector en la región Américas cayó levemente en 2019 con una inversión de u$s 64.200 millones comparado con u$s65.500 millones registrados en 2018. Mientras que EE. UU. registró la mayor inversión, otros países también atrajeron grandes transacciones, incluida la adquisición por u$s 821 millones de Solium de Canadá por parte de Morgan Stanley (actualmente, Shareworks by Morgan Stanley) y la adquisición de Prisma Medios de Pago con sede en la Argentina por u$s 725 millones.

A pesar de la leve disminución de la financiación anual, la inversión de VC en las empresas Fintech en las Américas logró dos récords trimestrales consecutivos en el segundo trimestre de 2019 (u$s5.600 millones) y en el tercer trimestre de 2019 (u$s5.900 millones). Respecto de la financiación de empresas Fintech, Brasil registró un fuerte aumento con una inversión de u$s890 millones comparada con u$s567 millones registrados en 2018.