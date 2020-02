Vivir de las redes: esta influencer revela los secretos para ganar dinero con Instagram

Mariano tiene 102.000 seguidores en Instagram, lo que le permite ganarse la vida creando contenido patrocinado para marcas en las redes sociales

La influencer de viajes Macy Mariano aprendió de forma autodidacta a presentarse a las marcas después de que su cuenta en Instagram comenzara a despegar hace 2 años. Con 102.000 seguidores Mariano trabaja con compañías como Lululemon, Champs Sports, SmileDirectClub, y la compañía hotelera Four Seasons Hotels and Resorts.

Mientras ajusta los precios de sus contenidos patrocinados en función de la marca y el tipo de oportunidad publicitaria, su tarifa base para una publicación de Instagram es de 1.200 dólares, 1.800 dólares por un vídeo de Instagram y 2.000 dólares por una colaboración mensual que incluye una publicación en Instagram y otra en su blog, WanderwithMacy.com.

Una de las primeras cosas que los anunciantes le piden durante una presentación es ver su kit para medios. Incluir métricas de rendimiento en un kit para medios es tan importante como destacar el contenido, asegura Alessandro Bogliari, cofundador y CEO de The Influencer Marketing Factory.

"Cuando digo métricas, no hablo sólo de métricas de vanidad (me gusta, comentarios, visitas) sino también de conversiones", dijo Mariano a Business Insider en un correo electrónico. "Muchas marcas ya no sólo buscan que se conozca la marca, sino también conversiones reales (suscripciones, ventas online, uso de códigos de promoción, etc.). Si vemos alguna referencia a números y métricas importantes reales en un kit de un influencer sabemos que estamos hablando con un profesional que se preocupa por dar un valor real a nuestro cliente".

El kit para medios de Mariano destaca las marcas con las que ha trabajado, el tamaño y la demografía de su audiencia, las métricas de interacción de su perfil en Instagram y algunos de sus trabajos anteriores. Explica que actualiza el documento cada pocos meses para asegurarse de que sus datos están actualizados.

Te puede interesar Dólar digital: el último refugio de los argentinos para comprar sin tope y más barato que el conta con liqui

Mariano comienza con una portada que llama la atención, un retrato a toda página y la dirección de su página web. Luego incluye un resumen detallado de su trabajo como influencer de viajes y estilo de vida.

También proporciona datos sobre sus seguidores en las redes sociales. Dice que tiene una media de más de 150.000 visitantes únicos mensuales y más de 350.000 visitas mensuales a la página. El 73% de sus 102.000 seguidores son reales, de acuerdo con la plataforma de análisis de seguidores de la IG Audit.

Mariano comparte sus tarifas para el contenido patrocinado y los datos de la audiencia en torno al género, la edad y la geografía. Ella cobra:

1.200 dólares por una publicación de Instagram.

1.800 dólares por un vídeo de Instagram.

Te puede interesar El comercio que se viene: cuatro tendencias claves para la digitalización del retail en 2020

300 dólares por una historia de Instagram.

850 dólares por una entrada en el blog.

2.000 dólares por una colaboración mensual que incluye una publicación en el blog y otra en Instagram.

Su audiencia es:

68% mujeres, 32% hombres.

Te puede interesar Cuando la suerte llama a tu puerta: la historia de Rappi, o de una empresa que nació de un buzón de sugerencias

El 37% de sus seguidores tienen entre 25 y 34 años.

El 50% de su audiencia se encuentra en Estados Unidos.

Incluye datos sobre el alcance de su cuenta de Instagram, incluyendo las principales ubicaciones y el desglose por edades de sus seguidores. También comparte datos sobre las interacciones de una publicación específica, incluyendo me gusta, comentarios y veces que se ha compartido.

Las ciudades principales de su audiencia son Miami, Nueva York, Río de Janeiro y Sydney. Después destaca su trabajo más reciente con marcas, ejemplos de fotos que publica en para contenidos patrocinados y un resumen de las marcas con las que ha trabajado

Mariano dice que ha construido un negocio a tiempo completo como influencer a través de la experimentación y el aprendizaje por prueba y error. "He aprendido a hacer difusión de la marca y a formar colaboraciones", asegura. "Todo ha sido autodidacta para mí. Nunca hubiera pensado que estaría haciendo esto. Definitivamente ha sido una curva de aprendizaje de prueba y error".