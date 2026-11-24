Se trata del reintegro por cumplimiento, un mecanismo destinado a premiar a quienes abonan sus obligaciones fiscales en tiempo y forma

El reintegro equivale al componente impositivo de una mensualidad y se acreditará automáticamente en marzo de 2027 sin necesidad de trámites extra.

La devolución exige haber pagado las 12 cuotas mediante débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito para acceder al beneficio completo.

ARCA otorga un reintegro por cumplimiento a monotributistas que abonaron sus obligaciones anuales en tiempo y forma durante el período fiscal 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigente un beneficio que permite a determinados monotributistas recuperar parte de los pagos realizados durante el año.

Se trata del reintegro por cumplimiento, un mecanismo destinado a premiar a quienes abonan sus obligaciones fiscales en tiempo y forma y utilizan determinados medios de pago.

La devolución correspondiente al período fiscal 2026 se acreditará en marzo de 2027. Por eso, los trabajadores independientes que quieran acceder al beneficio deberán prestar atención a las condiciones exigidas por el organismo durante los próximos meses.

No alcanza únicamente con tener las cuotas pagadas: también resulta determinante cómo se efectuaron esos pagos.

Qué monotributistas pueden recibir la devolución de ARCA

El beneficio está dirigido a los pequeños contribuyentes que hayan cumplido con el pago de las 12 mensualidades del año calendario dentro de los vencimientos establecidos.

Para acceder al reintegro completo, ARCA exige que las obligaciones se hayan cancelado mediante débito directo en una cuenta bancaria o débito automático con tarjeta de crédito.

Esto significa que quienes pagan sus cuotas mediante transferencias individuales, Volante Electrónico de Pago (VEP) u otros mecanismos manuales pueden cumplir con sus obligaciones tributarias, pero no necesariamente acceder a la devolución. La adhesión al débito automático es una condición específica del régimen de reintegros.

Existe una excepción para quienes iniciaron su actividad durante el año o atravesaron un período calendario irregular.

En esos casos, el organismo contempla una devolución equivalente al 50% del componente impositivo, siempre que se hayan abonado entre seis y once mensualidades en tiempo y forma mediante los medios habilitados.

Cuánto dinero devuelve ARCA a los monotributistas

El monto del reintegro equivale al importe correspondiente al impuesto integrado de una mensualidad del Monotributo. Es decir, no se devuelve la totalidad de una cuota, sino exclusivamente su componente impositivo.

La diferencia es importante porque el pago mensual del régimen simplificado también contempla aportes jubilatorios y contribuciones a la obra social, conceptos que quedan excluidos de esta devolución.

Por ese motivo, el dinero que recibe cada contribuyente depende de su categoría y del importe que corresponda al componente impositivo.

ARCA devuelve dinero en marzo de 2027 y estos monotributistas podrán acceder al reintegro. (Imagen creada con IA)

Quienes reúnan las condiciones durante los 12 meses podrán recuperar el equivalente al 100% de ese concepto mensual, mientras que quienes se encuentren dentro de la excepción por actividad parcial recibirán la mitad.

Cuándo se acredita el reintegro y cómo cobrarlo

ARCA realiza la devolución durante marzo de cada año y acredita el importe automáticamente en la cuenta bancaria o tarjeta de crédito adherida al sistema de débito automático.

Por lo tanto, quienes cumplan con las condiciones no necesitan presentar una solicitud individual ni iniciar un trámite específico para recibir el dinero.

El calendario también implica una diferencia para los contribuyentes según el período que se tome como referencia.

Los reintegros que se acreditan durante marzo de 2027 corresponden al cumplimiento registrado durante 2026, mientras que las devoluciones realizadas durante 2026 responden a los pagos efectuados en 2025.

Cómo adherirse al débito automático del Monotributo

Los monotributistas que todavía no utilizan este mecanismo pueden adherirse desde el Portal Monotributo de ARCA, ingresando con CUIT y clave fiscal y accediendo a la sección de pagos.

También pueden gestionar la incorporación directamente con su entidad bancaria o con la administradora de la tarjeta de crédito.

En el caso del débito bancario, es necesario contar con una cuenta en pesos y tener declarada la Clave Bancaria Uniforme (CBU) correspondiente. Para quienes opten por tarjeta de crédito, la adhesión debe realizarse mediante los canales habilitados por la entidad emisora.

La recomendación es verificar que el débito automático esté correctamente activo y que los pagos se efectúen dentro de los vencimientos mensuales. Así, los contribuyentes podrán cumplir con uno de los requisitos centrales para acceder al reintegro anual que ARCA acredita automáticamente.