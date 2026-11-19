En el ranking de 29 mercados analizados, Israel encabeza la lista con u$s103,79, seguido por Hungría con u$s99,19 y Noruega con u$s98,85

Su precio de lista es U$S79,99, pero el 21% de IVA sobre servicios digitales lo eleva en PlayStation Store.

Argentina es el 4º país más caro para comprar Grand Theft Auto VI, llegando a U$S96,79 por la edición estándar.

La Argentina se ubicó como el cuarto país más caro del mundo para adquirir Grand Theft Auto (GTA) VI, el nuevo título de Rockstar Games que se lanzó este jueves 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Según el relevamiento de Leonida Lab, GTA 6 Price Index, un usuario local debe pagar u$s96,79 por la edición estándar en la PlayStation Store, un valor que supera a Chile, Colombia y toda Europa occidental.

GTA VI ubica a la Argentina entre los países más caros del mundo

El dato resulta llamativo porque el precio de lista fijado para el mercado argentino es idéntico al de Estados Unidos: u$s79,99 para la versión base y u$s99,99 para la Ultimate Edition.

La diferencia que ubica al país en los primeros puestos del ranking mundial surge al momento de confirmar la compra, cuando se incorpora el 21% de IVA correspondiente a los servicios digitales prestados desde el exterior.

En el ranking de 29 mercados analizados por Leonida Lab, Israel encabeza la lista con u$s103,79, seguido por Hungría con u$s99,19 y Noruega con u$s98,85.

La Argentina aparece en el cuarto puesto con u$s96,79, por delante de Chile y Colombia, ambos con u$s95,19, y de Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España, donde el juego cuesta u$s90,83.

GTA VI llegó a las consolas y Argentina quedó entre los cuatro países donde comprarlo es más caro

GTA VI: ¿Cuánto sale en cada consola, en pesos y en dólares?

El precio final depende de la plataforma y de la edición elegida. En la PlayStation Store, que publica sus valores en dólares, la edición estándar de GTA VI para PS5 y PS5 Pro cuesta u$s79,99, mientras que la Ultimate Edition se ofrece a u$s99,99. A esos importes se suman los impuestos que correspondan según el medio de pago.

Si se toma como referencia una cotización de $1.570 por dólar y sumando los impuestos, la edición estándar en PlayStation alcanza aproximadamente $154.469, mientras que la Ultimate Edition llega a $193.091.

Otros relevamientos, que utilizan una cotización levemente distinta, ubican el valor final de la versión base entre $135.000 y $157.000, y el de la Ultimate entre $168.000 y $197.000.

En la tienda argentina de Xbox, Microsoft publica los precios directamente en pesos. La edición estándar para Xbox Series X y S figura a $113.299, mientras que la Ultimate Edition alcanza $141.990 antes de impuestos. Al sumar el 21% de IVA y el 2% de Ingresos Brutos, los valores finales de referencia ascienden a $139.358 y $174.648, respectivamente.

La diferencia de precios entre ambas plataformas responde a que Sony comercializa el juego en dólares y Microsoft lo hace en pesos, lo que introduce una variación adicional según la cotización aplicada por cada tienda y el método de pago utilizado.

La edición estándar de GTA VI incluye el juego base, el Pack Vintage Vice City y un mes de acceso a GTA+, la membresía mensual de la franquicia que otorga una bonificación de 500.000 GTA$, nuevos vehículos, propiedades, ropa y descuentos.

Cuál es la diferencia que ofrece la Ultimate Edition

La Ultimate Edition suma contenido adicional como vehículos, armas e indumentaria exclusiva. El precio internacional de esta versión es de u$s99,99, un 25% más alto que la estándar, aunque en pesos la diferencia puede ampliarse por el efecto de los impuestos.

El juego está disponible desde la medianoche del 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La versión para PC recién llegaría entre 2027 y 2028, según las estimaciones del mercado.

La carga impositiva sobre los consumos digitales en el exterior es el principal factor que ubica a la Argentina entre los países más caros del mundo para comprar GTA VI. El 21% de IVA se aplica automáticamente al finalizar la transacción en PlayStation Store, mientras que en Xbox se suman el IVA y el 2% de Ingresos Brutos.

Además del IVA, existe una percepción del 30% a cuenta de Ganancias que puede impactar en el valor final para quienes pagan con ciertos métodos de pago. Ese recargo, que no se aplica automáticamente en todas las transacciones, puede elevar aún más el costo para algunos usuarios.

El resultado es que un juego con el mismo precio de lista que en Estados Unidos termina costando en Argentina casi un 21% más en dólares, y hasta un 30% adicional si se incorpora la percepción de Ganancias.

La combinación de ambos factores explica por qué el país aparece en el cuarto puesto del ranking mundial, por encima de economías mucho más grandes y desarrolladas.