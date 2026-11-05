La protección principal es simple: no compartir códigos ni contraseñas, activar la verificación en 2 pasos y comprar solamente desde canales oficiales

Protege tu seguridad en PlayStation activando la verificación en dos pasos y usando contraseñas únicas para prevenir accesos no autorizados.

Evita la suplantación de soporte: nunca compartas datos de tu cuenta PSN, códigos de verificación o contraseñas a supuestos agentes de Sony.

Identifica las estafas PlayStation más comunes: robo de cuentas, phishing, juegos falsos y QR maliciosos. Compra y comparte solo en canales oficiales.

Las estafas más comunes en PlayStation hoy en día giran en torno al robo de cuentas, el phishing, la venta de tarjetas o juegos falsos y el uso de códigos QR maliciosos.

La protección principal es simple: no compartir códigos ni contraseñas, activar la verificación en dos pasos y comprar únicamente desde canales oficiales.

Las 4 estafas más comunes en PlayStation y cómo prevenirlas

El esquema más peligroso consiste en hacerse pasar por soporte de PlayStation para convencer al usuario de que comparta datos de compra, su correo vinculado o un código de verificación. Con esa información, el estafador puede contactar al soporte oficial, alegar que perdió el teléfono y pedir la desactivación de la verificación en dos pasos.

Para prevenirlo, nunca se debe compartir una contraseña, un código OTP, un código de respaldo ni aprobar un pedido de autenticación porque alguien diga ser de Sony. PlayStation no solicita esos datos por mensaje, llamada o redes sociales.

Otra estafa frecuente utiliza mensajes que prometen juegos gratis, tarjetas de regalo, V-Bucks, skins o premios exclusivos. El enlace o el código QR lleva a una página falsa que imita a PlayStation y roba las credenciales de la cuenta PSN.

La recomendación oficial de PlayStation es escanear únicamente códigos QR provenientes de canales oficiales o fuentes confiables. Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, lo más seguro es no abrirla y verificar directamente desde la aplicación o el sitio oficial.

Cómo proteger tu cuenta de PlayStation de estafas que pueden habilitar compras sin tu permiso. (Imagen creada con IA)

En marketplaces, grupos de redes sociales y sitios de descuentos aparecen vendedores que ofrecen tarjetas PlayStation, juegos o suscripciones a precios demasiado bajos. Muchos envían códigos ya utilizados, cuentas comprometidas o simplemente desaparecen después del pago.

La prevención consiste en comprar tarjetas PSN y juegos solo en retailers autorizados o en la PlayStation Store. Nunca hay que enviar códigos de billetera o tarjetas de regalo a terceros, ni pagar mediante métodos sin protección para "desbloquear" una oferta.

Si alguien accede a la cuenta PSN, puede utilizar los métodos de pago guardados para comprar juegos, suscripciones o fondos de billetera. Este riesgo aumenta cuando la contraseña se reutiliza en otros servicios o cuando el correo vinculado también fue comprometido.

Para reducir el daño, conviene usar una contraseña única, activar verificación en dos pasos o una passkey, habilitar la protección con contraseña para compras en PlayStation Store y quitar los métodos de pago que no se usen. También es recomendable revisar el historial de transacciones y activar alertas desde el banco o la tarjeta.

Si hay indicios de acceso no autorizado, lo primero es cambiar la contraseña del correo vinculado y luego la de la cuenta PSN. Después conviene cerrar sesión en todos los dispositivos, revisar los métodos de pago y contactar de inmediato al soporte oficial de PlayStation.

Para demostrar la titularidad, Sony puede pedir el número de serie de la consola o comprobantes de compras en la PlayStation Store. Por eso, conviene no publicar capturas de facturas, números de serie ni datos de transacciones en redes sociales o grupos de mensajería.