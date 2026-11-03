El dato surge de un relevamiento de la consultora Turbodato sobre 423.657 productos publicados en 47 tiendas digitales argentinas analizadas

Dos de cada tres productos (66,6%) no modificó su precio; los supermercados lideraron con un 15,3% de rebaja efectiva.

El relevamiento de Turbodato comparó 423.657 productos en 47 tiendas digitales, revelando una brecha de 17,1 puntos con lo publicitado.

CyberMonday 2026 tuvo un descuento real promedio del 8,8%, muy lejos del 25,9% anunciado por las marcas, según la consultora Turbodato.

El CyberMonday 2026, uno de los eventos de eCommerce más importantes del año, dejó un descuento real promedio de 8,8%, muy lejos del 25,9% que anunciaban miles de marcas al inicio del evento.

La diferencia surge de un relevamiento de la consultora Turbodato sobre 423.657 productos publicados en 47 tiendas digitales argentinas, que comparó los precios del lunes 2 de noviembre con la mediana de octubre.

El CyberMonday mostró descuentos reales de apenas 8,8%, pese a las ofertas de 25%

Turbodato no se limitó a registrar los porcentajes exhibidos por los comercios, sino que comparó el precio efectivo de cada producto durante el CyberMonday con su valor habitual de octubre.

El estudio abarcó 423.657 artículos en 47 tiendas online y permitió distinguir entre descuentos reales, promociones que no modificaron el precio y productos que incluso subieron.

El resultado muestra una brecha de 17,1 puntos porcentuales entre lo anunciado y lo efectivamente aplicado. Mientras las tiendas promocionaban rebajas cercanas a 26%, la reducción real promedio de los precios fue de apenas 8,8%.

El 66,6% de los productos relevados no registró cambios significativos en su precio. Es decir, dos de cada tres artículos ofrecidos durante el CyberMonday mantuvieron valores similares a los que ya tenían en octubre.

El CyberMonday deja una brecha de 17 puntos entre los descuentos anunciados y los precios reales

Solo uno de cada cinco productos registró una baja genuina. El resto de las variaciones se concentró en aumentos o movimientos de precio que no representaron una rebaja efectiva frente al valor habitual del artículo.

Los supermercados encabezaron el ranking de descuentos reales, con una rebaja efectiva promedio de 15,3%. Aun así, el número quedó lejos del 31,7% que anunciaban en sus promociones.

Puntualmente, las tiendas oficiales de Mercado Libre registraron una reducción real promedio de 9,6%, frente a un descuento anunciado de 26,5%.

CyberMonday 2026: El ranking de productos más buscados

Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) correspondientes al evento, el top 5 de productos más buscados estuvo integrado por Zapatillas, Celulares, Heladera, Aire acondicionado y Lavarropas.

En esa misma línea, las categorías de Indumentaria y Calzado, Electrodomésticos, Viajes, Muebles, Hogar & Deco y Salud & Belleza se posicionaron entre las más visitadas hasta el momento.

El comportamiento demográfico de esta edición revela que el 70% de las visitas al sitio oficial provienen de mujeres. A nivel federal, la mayor cantidad de usuarios se conecta desde la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), seguidas por:

Córdoba

Santa Fe

Mendoza

Tucumán

Salta

Entre Ríos

Misiones

Chaco

Aunque las rebajas promedio (anunciadas por las empresas) son supuestamente del 32%, las categorías con mayores descuentos serían:

Salud y Belleza (40%)

Supermercado y Bodegas (39%)

Muebles, Hogar y Deco (38%)

"El gran volumen de visitas confirma que los argentinos esperan esta fecha para hacer rendir su presupuesto. Ver tanto interés en rubros de mayor valor, como tecnología y línea blanca, nos muestra que el evento sigue siendo el motor ideal para concretar compras planificadas", explicó Andrés Zaied, Presidente de CACE.