El cronograma comienza el lunes 9 de noviembre y se extiende hasta el 30 de ese mes, incluyendo el bono de $70.000 para jubilados y pensionados

Este mes incluye un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados, junto con actualizaciones en los montos de la AUH y el desempleo.

Los jubilados y pensionados con haber mínimo y los beneficiarios de PNC comenzarán a cobrar el 9 de noviembre, escalonadamente hasta el día 20.

ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones, organizado según la terminación del DNI.

La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social ) confirmó el calendario completo de pagos para noviembre de 2026, con fechas diferenciadas según el tipo de prestación y la terminación del documento nacional de identidad.

El cronograma comienza el lunes 9 de noviembre y se extiende hasta el 30 de ese mes e incluye el otorgamiento del bono de $70.000 para jubilados y pensionados.

Jubilados, pensionados y titulares de AUH ya tienen fecha de cobro en noviembre: así queda el calendario

De acuerdo al cronograma establecido en el portal oficial de ANSES, jubilados y pensionados del SIPA cuyos haberes no superan el haber mínimo cobrarán según la terminación del DNI. Los documentos terminados en 0 cobran desde el lunes 9 de noviembre; los terminados en 1, desde el martes 10; en 2, desde el miércoles 11; en 3, desde el jueves 12; y en 4, desde el viernes 13.

La segunda mitad del cronograma continúa con los DNI terminados en 5, desde el lunes 16; en 6, desde el martes 17; en 7, desde el miércoles 18; en 8, desde el jueves 19; y en 9, desde el viernes 20 de noviembre.

Quienes perciben haberes superiores al mínimo tendrán un calendario posterior. Los DNI terminados en 0 y 1 cobran desde el martes 24 de noviembre; en 2 y 3, desde el miércoles 25; en 4 y 5, desde el jueves 26; en 6 y 7, desde el viernes 27; y en 8 y 9, desde el lunes 30 de noviembre.

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) también cobrarán por terminación de documento. Los DNI finalizados en 0 y 1 percibirán desde el lunes 9 de noviembre; en 2 y 3, desde el martes 10; en 4 y 5, desde el miércoles 11; en 6 y 7, desde el jueves 12; y en 8 y 9, desde el viernes 13.

Las fechas clave de noviembre 2026 que ANSES pagará a beneficiarios. (Imagen creada con IA)

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se pagará en la primera quincena. Los DNI terminados en 0 cobran el lunes 9 de noviembre; en 1, el martes 10; en 2, el miércoles 11; en 3, el jueves 12; en 4, el viernes 13; en 5, el lunes 16; en 6, el martes 17; en 7, el miércoles 18; en 8, el jueves 19; y en 9, el viernes 20.

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) sigue el mismo esquema de fechas que la AUH. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Prenatal y la Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual se abonan en la segunda quincena, con fechas agrupadas por terminaciones de DNI.

Los beneficiarios de Pensiones del Poder Judicial y del Servicio Diplomático cobrarán desde el martes 10 de noviembre. Los titulares de Pensiones No Contributivas del Poder Judicial y del Servicio Diplomático percibirán desde el lunes 9 de noviembre.

Los beneficios de la Ley 24.714, incluidos los de desempleo, se abonan entre el 9 y el 20 de noviembre según la terminación del documento. Los planes y programas sociales, como Potenciar Trabajo, también se distribuyen en ese mismo rango de fechas.

Los jubilados y pensionados recibirán en noviembre el ajuste mensual correspondiente y el bono de $70.000 anunciado por el Gobierno. La Asignación Universal por Hijo rondará los $159.600, mientras que la Prestación por Desempleo y otros beneficios también incorporarán actualizaciones.

ANSES también recordó que las liquidaciones correspondientes al período permanecerán disponibles para su cobro hasta el 10 de diciembre de 2026. Esto incluye tanto a los titulares de Pensiones No Contributivas como a los beneficiarios del sistema previsional general.