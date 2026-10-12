Sobre el final del año, las compañías buscan reforzar áreas vinculadas a logística, almacenes y despacho, impulsadas por el auge del canal online

La consultora de recursos humanos Randstad identificó 2.000 vacantes con mayor demanda para el último tramo del año. La novedad no está en la cantidad sino en la distribución. La mitad de los puestos se concentra en depósitos y distribución, no en salones de venta como ocurría hace una década.

La lista de los diez perfiles más buscados refleja ese cambio estructural en el consumo argentino:

Pickers y packers: encargados del armado y control de pedidos. El crecimiento del comercio electrónico impulsa fuertemente la demanda de estos perfiles, especialmente en empresas de logística y grandes superficies de retail

encargados del armado y control de pedidos. El crecimiento del comercio electrónico impulsa fuertemente la demanda de estos perfiles, especialmente en empresas de logística y grandes superficies de retail Operarios de depósito: cumplen un rol clave en la recepción, almacenamiento, preparación y despacho de mercadería dentro de centros logísticos

cumplen un rol clave en la recepción, almacenamiento, preparación y despacho de mercadería dentro de centros logísticos Clarkistas y conductores de autoelevador: operadores especializados en el manejo de montacargas, responsables de cargar, descargar y trasladar mercadería dentro de los depósitos

operadores especializados en el manejo de montacargas, responsables de cargar, descargar y trasladar mercadería dentro de los depósitos Planificadores de ruteo: diseñan y optimizan rutas de distribución mediante análisis de datos, variables geográficas y condiciones operativas, con el objetivo de reducir costos y tiempos de entrega

diseñan y optimizan rutas de distribución mediante análisis de datos, variables geográficas y condiciones operativas, con el objetivo de reducir costos y tiempos de entrega Distribuidores de última milla: responsables de la entrega de envíos, correspondencia y encomiendas en el tramo final

responsables de la entrega de envíos, correspondencia y encomiendas en el tramo final Vendedores de salón: la atención personalizada sigue siendo un diferencial para comercios y cadenas de retail

la atención personalizada sigue siendo un diferencial para comercios y cadenas de retail Cajeros: la atención en caja y el manejo de medios de pago resultan esenciales en supermercados, shoppings y cadenas de retail

la atención en caja y el manejo de medios de pago resultan esenciales en supermercados, shoppings y cadenas de retail Camareros para gastronomía y eventos: la actividad hotelera, los eventos corporativos de cierre de año y el arranque de la temporada de vacaciones impulsan esta demanda

La lista se completa con posiciones de supervisión y coordinación operativa en los mismos rubros.

Dónde se concentra cada bloque de contrataciones

La distribución por unidad de negocio permite ver qué sectores mueven más volumen. La unidad de retail prevé más de 300 ingresos, entre vendedores de salón, especialistas de moda, supervisores, store managers y cajeros.

La unidad de hotelería, gastronomía y eventos proyecta más de 100 puestos de camareros, además de otras posiciones operativas. El resto del volumen se reparte principalmente entre logística y distribución, los rubros que traccionan la mayor parte de la demanda.

Las búsquedas incluyen puestos permanentes y temporarios en todo el territorio nacional. La concentración de la demanda en perfiles logísticos no es casual, y los números del comercio electrónico lo explican.

El canal online creció 35,6% en lo que va de 2026, según el relevamiento de Scentia, muy por encima del resto de los canales. Mientras tanto, el total de canales de consumo masivo acumuló una caída del 2,6% interanual en julio.

A eso se suma el perfil del comprador de última milla que releva NIQ. Cerca del 44% de las ventas se concreta después de las 18 horas y el 43% corresponde a consumidores nacidos después de 1995, con un gasto promedio anual de $108.700 por persona.

Esa combinación describe por qué las empresas necesitan reforzar depósitos y distribución en lugar de solo sumar personal en el salón de ventas.

Qué significa esta demanda en el contexto del empleo argentino

El dato aparece en un escenario laboral que viene mostrando señales de debilidad.

Según la encuesta de EY Argentina y el IAEF presentada en septiembre de 2026, solo el 27,12% de los empresarios cree que en 2027 aumentarán sus necesidades de mano de obra directa, el nivel más bajo desde 2021. Casi siete de cada diez esperan mantenerlas estables.

Esa combinación describe con precisión la naturaleza de estas 2.000 vacantes: son mayoritariamente estacionales, vinculadas a un pico de consumo de dos meses, no a una expansión estructural de las plantillas.

Para el candidato, eso implica una oportunidad concreta de ingreso pero con un horizonte temporal acotado, salvo en los casos de contratación permanente.

Hay además un dato que conviene tener presente sobre el consumo que motiva estas contrataciones. El 81,8% de los argentinos considera que su salario no le gana a la inflación, según la encuesta de Zentrix de octubre de 2026.

Victoria Lanusse, analista económica, plantea la tensión entre ambos indicadores. "Hay una contradicción aparente entre un consumo deprimido y una demanda laboral que crece. Se resuelve mirando qué tipo de consumo crece, que es el online y el financiado en cuotas."

La experta advierte que "las empresas no contratan porque la gente tenga más plata, contratan porque la misma plata se mueve por canales que necesitan más gente para operar."

Las fechas clave del calendario comercial

Dos eventos concentran la mayor parte del pico de actividad.

El Cyber Monday se realiza del 2 al 4 de noviembre de 2026, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

El Black Friday está previsto para el 27 de noviembre de 2026.

A eso se suman las Fiestas de fin de año y el arranque de la temporada de vacaciones de verano, que extienden la demanda de personal hasta enero.

Para quien busca trabajo, el período de postulación efectiva es ahora: las contrataciones para cubrir el Cyber Monday suelen cerrarse durante octubre, con capacitación previa al evento.