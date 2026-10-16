El fallo revocó impuestos, intereses y multas, y podría sentar precedente para otros litigios tributarios prolongados. Todos los detalles

La decisión anula impuestos, intereses y multas de ARCA, sentando un precedente para futuros litigios tributarios demorados.

Se aplica garantía de plazo razonable a reclamo tributario, algo inédito que protege el derecho de defensa del contribuyente.

Justicia revocó Impuesto a las Ganancias a Pan American Energy (PAE) por un reclamo de 15 años de ARCA.

La Justicia falló contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en un caso de Impuesto a las Ganancias, al considerar que el organismo mantuvo un reclamo abierto durante 15 años contra Pan American Energy (PAE).

El fallo revocó impuestos, intereses y multas, y podría sentar precedente para otros litigios tributarios prolongados.

La Justicia anuló una deuda de Pan American Energy con ARCA y cuestionó las demoras del organismo

La controversia se remonta al período fiscal 2009, cuando la entonces AFIP —hoy ARCA— cuestionó operaciones de exportación de petróleo y gas de PAE bajo reglas de precios de transferencia.

El reclamo formal recién se inició en 2017, cuando los plazos de prescripción ya habían vencido. El expediente permaneció casi ocho años en el Tribunal Fiscal de la Nación, que recién dictó sentencia en julio de 2025. Finalmente, el 6 de octubre de 2026, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió dejar sin efecto la pretensión fiscal.

El núcleo del fallo radica en la garantía constitucional de ser juzgado en un plazo razonable, aplicada por primera vez de manera explícita a un reclamo tributario.

Hasta ahora, esa protección se reservaba principalmente para procesos penales o sancionatorios.

La Justicia le dio la razón a Pan American Energy y dejó a ARCA sin poder cobrar impuestos del caso

La Cámara entendió que las demoras excesivas vulneran el derecho de defensa y la seguridad jurídica del contribuyente, por lo que el Estado pierde la posibilidad de cobrar el tributo, independientemente del fondo de la discusión.

La decisión no solo anuló las multas e intereses, sino también el impuesto determinado de oficio. Esto implica que ARCA quedó impedida de cobrar cualquier monto vinculado al caso.

El fallo se serviría como antecedente para otros reclamos demorados por años, obligando al organismo a ajustar sus tiempos de fiscalización y litigio.

ARCA extiende la presentación de Ganancias 2025

El fallo se produce en paralelo a la prórroga otorgada por ARCA para la presentación de la declaración jurada de Ganancias del período fiscal 2025, que se extendió hasta el 30 de octubre de 2026.

La Resolución General 5911/2026, publicada en el Boletín Oficial el 8 de octubre, estableció que las personas humanas y sucesiones indivisas, tanto del régimen general como del simplificado, podrán presentar sus declaraciones juradas hasta el 30 de octubre de 2026.

El plazo anterior vencía el 13 de octubre, por lo que se concedieron 17 días adicionales.

El vencimiento para el pago del saldo resultante del impuesto se mantuvo en el 27 de julio de 2026, lo que significa que la prórroga aplica únicamente a la presentación de la información, no al ingreso del impuesto.

La prórroga se vincula con la sanción de la Ley 27.826, aprobada el 17 de septiembre de 2026, que introdujo cambios en la liquidación del impuesto para el período fiscal 2025. Profesionales y contribuyentes solicitaron más tiempo para ajustar las presentaciones a las nuevas disposiciones, lo que motivó la extensión del plazo.

El trámite se realiza de manera online, ingresando al sitio oficial de ARCA con CUIT y clave fiscal, seleccionando el régimen correspondiente y verificando la información antes de enviar la declaración.