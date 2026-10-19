El magnate alertó que la IA ya es suficientemente poderosa como para causar daños catastróficos si cae en manos equivocadas y pidió controles obligatorios

El cofundador de Microsoft rechaza la autorregulación y propone impuestos a la IA para proteger empleos y el rol estatal.

Gates alerta que la IA es suficientemente poderosa para causar mil millones de muertes y exige salvaguardas legales.

Bill Gates, el cofundador de Microsoft, planteó que, ante el avance de la inteligencia artificial, será necesario proteger ciertas tareas humanas en sectores sensibles como la educación y la salud mental.

El empresario sostuvo que, si bien la IA puede transformar la productividad y automatizar procesos, existen áreas donde la intervención humana es insustituible y debe preservarse como un valor central.

Bill Gates revela qué profesiones no debe reemplazar la IA

En una entrevista reciente, Gates explicó que la inteligencia artificial tiene el potencial de reducir la semana laboral y liberar tiempo para las personas, pero advirtió que no todas las funciones pueden ni deben ser reemplazadas.

"La enseñanza y el acompañamiento en salud mental requieren empatía, comprensión y conexión humana, cualidades que la IA no puede replicar", señaló.

Para él, el desafío está en encontrar un equilibrio entre aprovechar la eficiencia tecnológica y mantener la dimensión humana en ámbitos críticos.

El empresario también destacó que la IA puede ser una herramienta poderosa para apoyar a los profesionales en estas áreas, ofreciendo diagnósticos más rápidos, personalización de contenidos educativos y asistencia en terapias.

Bill Gates planteó que, por el avance de la IA, es necesario proteger áreas como educación y salud

Sin embargo, Gates subrayó que el rol de los docentes y terapeutas seguirá siendo esencial para garantizar calidad y confianza.

"La tecnología puede ayudar, pero no debe sustituir la interacción humana", enfatizó.

Bill Gates pidió limitar la IA antes de que sea demasiado tarde y explicó por qué

En otra declaración, Gates alertó que la IA ya es lo suficientemente poderosa como para causar daños catastróficos si cae en manos equivocadas y pidió controles obligatorios, con participación de gobiernos y fuerzas de seguridad, para evitar que la tecnología sea utilizada con fines dañinos.

El cofundador de Microsoft afirmó que la autorregulación de las empresas no es suficiente y que se necesitan salvaguardas exigidas por ley, con mecanismos de monitoreo externo sobre el desarrollo y uso de los sistemas de IA.

Gates explicó que la IA es "la cosa más peligrosa a la que los humanos se han acercado" y que, a diferencia de armas convencionales, combina tecnología extremadamente potente con la posibilidad de que actores malintencionados la utilicen a gran escala.

En una entrevista con NBC News, el magnate dijo que la tecnología es "suficientemente poderosa como para provocar eventos que causen mil millones de muertes" si se emplea para diseñar armas biológicas, ciberataques masivos o campañas de desinformación a nivel global.

El empresario señaló que los riesgos ya no son teóricos. Según Gates, la IA cruzó umbrales de peligro en áreas como capacidades biológicas, cibernéticas, psicosociales y de destrucción de empleos, mientras que los marcos de control avanzan a un ritmo mucho más lento que el desarrollo tecnológico.

En ese contexto, consideró "completamente irresponsable" permitir que los sistemas de IA se desplieguen sin salvaguardas obligatorias ni supervisión externa.

Gates pidió que los legisladores, junto con la industria y las agencias de aplicación de la ley, definan qué salvaguardas y mecanismos de monitoreo deben ser obligatorios para los desarrolladores de IA. Entre las medidas que mencionó se incluyen:

Registros que permitan a las autoridades auditar cómo se están usando los modelos

Límites a ciertas capacidades de alto riesgo

Posibilidad de prohibir usos particularmente peligrosos

También propuso instrumentos económicos para desalentar la sustitución masiva de trabajo humano, como impuestos a la IA o a los robots similares a las contribuciones patronales que se pagan por un empleado.

La idea es ralentizar la transición hacia la automatización extrema y dar tiempo a que la sociedad se adapte a los cambios en el mercado laboral y en la organización del trabajo.

El cofundador de Microsoft fue enfático al decir que "nadie cree que la autorregulación sea suficiente". Su comentario llegó pocas semanas después de que algunos CEOs de laboratorios de IA reconocieran la necesidad de frenar el ritmo de avance de la tecnología, pero sin acordar mecanismos concretos de control.

Gates sostuvo que, dada la magnitud del riesgo, no puede quedar en manos de las propias empresas decidir hasta dónde llegar. En su visión, el Estado debe tener un rol central en la definición de reglas claras y exigibles.

"Necesitas que las fuerzas de seguridad y los políticos se involucren en la discusión sobre cómo deben ser las salvaguardas y el monitoreo", precisó.

Sin embargo, reconoció que lograr un consenso internacional sobre regulación de IA podría ser más difícil que las negociaciones de la Guerra Fría para limitar armas nucleares.