La medida facilita la consulta de costos en moneda local, aunque los valores mantienen una conversión directa desde dólares y mantienen la carga impositiva

Google Play también integró a Venmo como nuevo medio de pago, ofreciendo más opciones a los usuarios en Argentina.

La pesificación, que incluye planes anuales de Google One desde $29.885,05, no elimina impuestos al consumo digital.

Google muestra precios en pesos argentinos para Google Play y Google One, facilitando la consulta de costos a usuarios.

Google, el gigante de internet, comenzó a mostrar en pesos argentinos los precios de algunos de sus servicios digitales en el país, principalmente Google Play y Google One.

La medida busca facilitar la consulta de costos en moneda local, aunque los valores mantienen una conversión directa desde dólares y mantienen la carga impositiva vigente.

Por qué Google pesificó los precios de sus aplicaciones en la Argentina

La pesificación de precios fue reportada por usuarios argentinos en las últimas horas y se implementa de manera progresiva.

En la tienda de aplicaciones Google Play, juegos y herramientas que antes figuraban en dólares ahora aparecen directamente en pesos.

Durante la transición, algunos usuarios observaron un esquema mixto, con montos expresados en ambas monedas, algo que evidencia que el cambio aún no es uniforme en todas las cuentas.

En el caso de Google One, la plataforma de almacenamiento en la nube, los planes anuales ya muestran sus tarifas en pesos argentinos:

El plan Basic de 100 GB cuesta $29.885,05

Plan Standard de 200 GB $44.835,05

Google AI Plus de 400 GB $74.735,0

Plan de 2 TB $149.485,05

GoLos detalles del cambio de Google en sus tarifas digitales para clientes argentinos

Estos valores representan un descuento de 16% por optar por la modalidad de pago anual.

La equivalencia se mantiene respecto de los precios anteriores en dólares: por ejemplo, el plan de 100 GB, que costaba u$s20, ahora aparece convertido en pesos al tipo de cambio oficial.

Es importante destacar que la pesificación no implica precios regionales diferenciados, sino una conversión directa de las tarifas en dólares.

Por lo tanto, el costo final de las suscripciones seguirá dependiendo de los impuestos aplicables al consumo digital en la Argentina —como el IVA de 21% o el impuesto a las Ganancias— además de las comisiones que puedan cobrar bancos o billeteras virtuales al procesar los pagos.

El cambio representa un avance en términos de transparencia para los usuarios locales, que ahora pueden visualizar de manera más clara cuánto deberán pagar en moneda nacional.

Sin embargo, la medida no reduce el impacto de la carga impositiva ni de la inflación sobre los servicios digitales, por lo que el gasto final continúa siendo elevado en comparación con otros mercados.

Google Play incorporó Venmo como medio de pago

Recientemente, Google Play incorporó oficialmente a la billetera Venmo como medio de pago, permitiendo a los usuarios utilizar su saldo o cuentas vinculadas para comprar aplicaciones, juegos, suscripciones y realizar donaciones dentro de la tienda digital.

La integración refuerza la apertura de Google a sistemas de pago alternativos tras el fallo antimonopolio contra Epic Games.

La novedad representó el primer acuerdo de Google con una billetera digital de gran alcance. Desde ahora, los usuarios pueden vincular su cuenta de Venmo desde la sección de métodos de pago de la Play Store y utilizarla en cualquier checkout.

Los pagos pueden realizarse directamente desde el saldo disponible en Venmo o a través de tarjetas y cuentas bancarias previamente asociadas a la aplicación.

El proceso de vinculación es idéntico al de otros medios de pago: basta con ingresar a la configuración de Google Play, seleccionar Venmo y confirmar las credenciales.

Una vez activado, Venmo aparece como opción en todas las transacciones, manteniendo la experiencia visual y social característica de la plataforma. Los precios de las aplicaciones y las políticas de reembolso de Google Play no se modifican, ya que Venmo funciona únicamente como un canal adicional de pago.

La integración tiene un valor especial para dos grupos de usuarios: quienes utilizan Venmo como su cartera principal y no desean vincular tarjetas directamente a Google Play, y aquellos que reciben dinero a través de la aplicación —por transferencias entre amigos, reembolsos o ingresos— y prefieren gastarlo directamente en contenidos digitales sin necesidad de moverlo a una cuenta bancaria.