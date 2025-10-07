En un contexto de fuerte presión sobre apps consideradas ilegales en el país como Magis TV, la oferta de aplicaciones para ver contenido on demand es menor

Las plataformas de streaming gratuitas y legales se consolidan como alternativas reales para el público que busca entretenimiento sin costo directo, con modelos financiados por publicidad o impulsados por organismos públicos.

En un contexto de fuerte presión sobre plataformas consideradas ilegales en el país como Magis TV, la oferta de aplicaciones para ver contenido on demand es cada vez más fragmentada.

Cuatro plataformas de streaming para ver contenido de forma legal y gratuita

La combinación de estas ofertas gratuitas reduce la necesidad de recurrir a servicios no autorizados que proliferaron en años recientes y que implican riesgos de seguridad y legales para los usuarios; expertos recomiendan priorizar plataformas verificadas en tiendas oficiales y aquellas que respetan licencias y derechos de autor para garantizar una experiencia segura y sostenible para creadores y audiencias.

Pluto TV

Entre las opciones más difundidas se encuentra Pluto TV, propiedad de Paramount, que se presenta como una experiencia similar a la televisión por cable, pero sin factura mensual.

Ofrece decenas de canales temáticos en vivo y un catálogo on demand que incluye cine, series y programación especializada; su modelo, basado en publicidad, lo hace accesible en Smart TV, móviles y la web.

Tubi

Tubi es otra que aparece como alternativa relevante para quienes priorizan la amplitud de catálogo, con un enfoque fuerte en cine y series de catálogo.

Incluye títulos de estudios tradicionales y películas de nicho; su interfaz y su vasta biblioteca lo convierten en una opción frecuente entre quienes buscan cine clásico, B y producciones independientes sin pagar una suscripción.

Vix

Asimismo, Vix, con fuerte presencia en Latinoamérica, ofrece un catálogo centrado en contenidos en español: novelas, series, películas y reality shows dirigidos al público hispanohablante.

Su versión gratuita con anuncios y la curaduría de producciones latinas la posicionan como una de las plataformas preferidas por audiencias regionales que buscan contenidos locales y doblados.

CINE.AR

Además de las plataformas comerciales, la Argentina conserva espacios públicos y culturales para el acceso gratuito al cine nacional: CINE.AR, impulsada por el INCAA, se mantiene como una opción para ver producciones argentinas de todo tipo: clásicos, cortometrajes, estrenos y documentales, con distribución legal y orientada a promover la industria local