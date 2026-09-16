La firma decidió aumentar en promedio u$s100 el valor de equipos anteriores en lugar de aplicar la rebaja que solía aplicar hasta 2025.
16.09.2026 • 17:45hs • Atención usuarios
Atención usuarios
Por qué Apple aumenta el precio de los iPhone 16 y 17 tras la salida del 18 Pro y Pro Max
Apple, el gigante de Cupertino, sorprendió al mercado al modificar los precios de los modelos anteriores de iPhone tras el lanzamiento de los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max.
En lugar de aplicar una rebaja a los equipos de la generación anterior –tras la salida de los nuevos equipos–, la compañía decidió en esta ocasión aumentar en promedio u$s100 el valor de los equipos que permanecen en su catálogo oficial.
Apple aumentó el precio de los iPhone 16 y 17 tras lanzar sus nuevos modelos
El ajuste se produjo inmediatamente después del evento de presentación del 9 de septiembre de 2026. En promedio, los valores quedaron de la siguiente manera:
- iPhone 16 pasó de u$s699 a u$s799
- iPhone 17E de 256 GB subió de u$s599 a u$s699
- iPhone 17 de 256 GB ahora cuesta u$s899
- iPhone Air aumentó de u$s999 a u$s1.099
Se tratan de incrementos que sorprendieron a los consumidores, ya que históricamente Apple redujo los precios de generaciones anteriores para mantenerlas como opciones más accesibles.
La empresa también retiró de su catálogo oficial los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, junto con el iPhone 16 Plus.
Esto obliga a quienes buscan un modelo Pro de la generación pasada a recurrir a distribuidores externos o retailers.
Apple subió el precio de los modelos 16 y 17 del iPhone y los retiró de su catálogo oficial
Por esa razón, cadenas como Walmart liquidaron el iPhone 17 Pro Max con precios inferiores a u$s2.300, convirtiéndolo en una alternativa atractiva frente al costo de los nuevos iPhone 18.
La decisión de Apple responde a una estrategia clara: evitar que los modelos anteriores se conviertan en opciones "low cost" y reposicionar toda la gama como premium.
Además, la firma se encuentra en proceso de reorganizar su portafolio para priorizar los nuevos modelos con funciones de Apple Intelligence y Siri AI, que requieren hardware más reciente.
Cuánto valdrán los nuevos modelos de iPhone 18 Pro y Pro Max en Argentina y cuándo llegarán
En Estados Unidos, el iPhone 18 Pro arranca en u$s1.199 para la versión de 256 GB, mientras que el iPhone 18 Pro Max parte de u$s1.299.
En la Argentina, los precios estimados en pesos serán los siguientes:
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iPhone 18 Pro 256 GB: desde $2,790,990 (MacStation) o $2,999,990 (Maximstore).
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iPhone 18 Pro Max 256 GB: desde $3,090,990 (MacStation) o $3,249,990 (Maximstore).
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iPhone Duo plegable: entre $4,7 y $5,3 millones, según los revendedores locales
Estos valores incluyen impuestos y muestran la fuerte brecha cambiaria que impacta en la importación de productos tecnológicos en Argentina.
Se espera que los flamantes modelos lleguen a la Argentina a mediados de octubre en revendedores oficiales como MacStation.