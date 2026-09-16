La firma decidió aumentar en promedio u$s100 el valor de equipos anteriores en lugar de aplicar la rebaja que solía aplicar hasta 2025.

El ajuste obliga a usuarios a buscar el iPhone 17 Pro Max en retailers externos, donde liquidan unidades antes de la llegada del 18 a Argentina.

La empresa retiró los modelos Pro del catálogo oficial para reposicionar toda la gama como premium y priorizar la integración de Apple Intelligence.

Apple aumentó u$s100 el precio de los iPhone 16 y 17 tras el lanzamiento del iPhone 18, rompiendo con su histórica política de rebajas anuales.

Apple, el gigante de Cupertino, sorprendió al mercado al modificar los precios de los modelos anteriores de iPhone tras el lanzamiento de los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max.

En lugar de aplicar una rebaja a los equipos de la generación anterior –tras la salida de los nuevos equipos–, la compañía decidió en esta ocasión aumentar en promedio u$s100 el valor de los equipos que permanecen en su catálogo oficial.

Apple aumentó el precio de los iPhone 16 y 17 tras lanzar sus nuevos modelos

El ajuste se produjo inmediatamente después del evento de presentación del 9 de septiembre de 2026. En promedio, los valores quedaron de la siguiente manera:

iPhone 16 pasó de u$s699 a u$s799

iPhone 17E de 256 GB subió de u$s599 a u$s699

iPhone 17 de 256 GB ahora cuesta u$s899

iPhone Air aumentó de u$s999 a u$s1.099

Se tratan de incrementos que sorprendieron a los consumidores, ya que históricamente Apple redujo los precios de generaciones anteriores para mantenerlas como opciones más accesibles.

La empresa también retiró de su catálogo oficial los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, junto con el iPhone 16 Plus.

Esto obliga a quienes buscan un modelo Pro de la generación pasada a recurrir a distribuidores externos o retailers.

Apple subió el precio de los modelos 16 y 17 del iPhone y los retiró de su catálogo oficial

Por esa razón, cadenas como Walmart liquidaron el iPhone 17 Pro Max con precios inferiores a u$s2.300, convirtiéndolo en una alternativa atractiva frente al costo de los nuevos iPhone 18.

La decisión de Apple responde a una estrategia clara: evitar que los modelos anteriores se conviertan en opciones "low cost" y reposicionar toda la gama como premium.

Además, la firma se encuentra en proceso de reorganizar su portafolio para priorizar los nuevos modelos con funciones de Apple Intelligence y Siri AI, que requieren hardware más reciente.

Cuánto valdrán los nuevos modelos de iPhone 18 Pro y Pro Max en Argentina y cuándo llegarán

En Estados Unidos, el iPhone 18 Pro arranca en u$s1.199 para la versión de 256 GB, mientras que el iPhone 18 Pro Max parte de u$s1.299.

En la Argentina, los precios estimados en pesos serán los siguientes:

iPhone 18 Pro 256 GB : desde $2,790,990 (MacStation) o $2,999,990 (Maximstore) .

iPhone 18 Pro Max 256 GB : desde $3,090,990 (MacStation) o $3,249,990 (Maximstore) .

iPhone Duo plegable: entre $4,7 y $5,3 millones, según los revendedores locales

Estos valores incluyen impuestos y muestran la fuerte brecha cambiaria que impacta en la importación de productos tecnológicos en Argentina.

Se espera que los flamantes modelos lleguen a la Argentina a mediados de octubre en revendedores oficiales como MacStation.