Ante la presión financiera que implica el pago y las nuevas obligaciones regulatorias, la firma confirmó que planea acelerar el lanzamiento de productos

La presión financiera impulsa a Meta a acelerar el lanzamiento de productos de inteligencia artificial en WhatsApp e Instagram.

La demanda de 29 estados acusaba a Facebook e Instagram de perjudicar a menores y exige límites de uso.

Meta llegó a un acuerdo judicial de u$s18.000 millones en EE. UU. por demanda sobre diseño dañino para menores.

Meta, el gigante de redes sociales, alcanzó un acuerdo judicial de u$s18.000 millones en Estados Unidos por una demanda en su contra.

Ante la presión financiera que implica el pago y las nuevas obligaciones regulatorias, la empresa confirmó que planea acelerar el lanzamiento de productos de inteligencia artificial en WhatsApp, Instagram y otras plataformas.

El acuerdo judicial y sus implicancias

Meta resolvió una demanda presentada por 29 estados norteamericanos, que acusaban a Facebook e Instagram de incorporar elementos de diseño perjudiciales para menores de edad.

El pacto, firmado durante la segunda semana del juicio en Oakland, incluye cambios sustanciales en la experiencia de los usuarios menores de 18 años, como:

Límite diario de uso de dos horas

Eliminación de filtros de maquillaje extremo y cirugía estética

Sistemas más estrictos de verificación de edad

La conciliación implica un desembolso de u$s18.000 millones, con un cargo inmediato de u$s10.000 millones en el tercer trimestre y pagos escalonados durante diez años.

Este costo se suma a los u$s145.000 millones en gastos de capital previstos para 2026, principalmente destinados a infraestructura de inteligencia artificial.

Meta paga cifra histórica por una demanda y ya prepara su jugada más ambiciosa en IA. (Imagen creada con IA)

Según Morgan Stanley, la resolución del conflicto legal abre la puerta a una nueva etapa de lanzamientos. Entre los proyectos que Meta podría acelerar figuran:

Una versión mejorada de Meta AI , con mayor integración en sus plataformas

Herramientas publicitarias avanzadas para pequeñas y medianas empresas

Productos de suscripción que diversifiquen ingresos

Una API más amplia para desarrolladores , que expanda el ecosistema de aplicaciones

Servicios de infraestructura y computación en la nube orientados a IA

Uno de los productos que podría llegar primero es Hatch, un agente de IA para consumidores que se integraría en WhatsApp e Instagram, según documentos internos filtrados.

Meta busca reforzar su posición en la carrera por el liderazgo en IA frente a rivales como Google, Microsoft y OpenAI. Por el momento, deberá resolver la disputa judicial que pesa sobre su haber.