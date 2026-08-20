El juicio contra Meta por seguridad infantil comenzó en EE.UU. y podría derivar en una multa multimillonaria y cambios en funciones de sus plataformas

El mayor riesgo es que la Justicia ordene modificar funciones clave que afectan el negocio publicitario y la IA de Meta.

Sus acciones cayeron 4,45% al iniciar el proceso, que podría generar una multa de hasta u$s1.4 billones.

Meta enfrenta un juicio en EE.UU. por el diseño adictivo de sus plataformas que dañan a menores.

Las acciones de Meta cayeron 4,45% con el inicio de un juicio histórico en los Estados Unidos por la seguridad de los menores en sus plataformas.

La empresa advirtió sobre una posible multa de hasta u$s1.4 billones.

El juicio comenzó en un tribunal federal de Oakland donde los estados de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey acusaron a la firma dueña de Instagram, Facebook y WhatsApp, de diseñar sus plataformas para generar un uso compulsivo entre adolescentes.

La cifra de la multa fue calculada por Meta en julio, cuando respondió al informe de los fiscales sobre cómo deberían determinarse las posibles sanciones.

La compañía calificó el cálculo como exagerado y sin precedentes, mientras que los estados consideran que una cifra cercana a los u$s200.000 millones sería más probable.

El fiscal general de California, Rob Bonta, puso el foco en la restitución y no en los daños. El proceso está a cargo de la jueza Yvonne Gonzalez Rogers y podría extenderse durante unas seis semanas. Más allá de la posible multa, el principal riesgo para la firma tecnológica podría estar en las medidas que imponga el tribunal.

Meta Platforms enfrenta un juicio millonario por su seguridad en cuentas de menores de edad

Cuál es ahora el mayor riesgo para Meta

Los estados sostienen que herramientas como el scroll infinito, la reproducción automática y los filtros de belleza fomentan un uso compulsivo en los usuarios.

Entre las medidas que buscan se encuentran eliminar datos de menores de 13 años, borrar modelos de IA entrenados con esa información y retirar determinadas funciones.

Una orden de este tipo podría afectar a los sistemas de recomendación que impulsan el negocio publicitario de Meta, una fuente clave de ingresos para financiar su expansión en inteligencia artificial.

La compañía rechazó las acusaciones y destacó sus nuevas herramientas de privacidad para adolescentes. Sus abogados también apelan a la Primera Enmienda y a la Sección 230 de la legislación estadounidense.

Cuál es la otra fuerte caída que arrastran las acciones de Meta

El inicio del juicio profundizó la tendencia negativa que atraviesan las acciones de Meta, donde los títulos cayeron hasta 4,45%, en medio de la preocupación de los inversores por el posible impacto económico y regulatorio del proceso.

Se espera que Mark Zuckerberg testifique durante el proceso, junto al exingeniero de Meta y denunciante Arturo Bejar, quien ya cuestionó públicamente las prácticas de la empresa relacionadas con la seguridad de los menores.

Para los inversores, la atención estará puesta no solo en una eventual multa, sino también en las medidas que pueda ordenar la Justicia.

Un fallo que obligue a modificar funciones de Instagram o Facebook, limitar el uso de datos de menores o alterar sus sistemas de recomendación podría tener consecuencias sobre el modelo de negocio de Meta.

Además, el proceso podría sacar a la luz nuevos documentos internos sobre el conocimiento que tenía la compañía acerca del impacto de sus plataformas en los usuarios jóvenes, un factor que podría aumentar la presión sobre sus acciones.