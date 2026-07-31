La herramienta, bautizada como "Seems like AI slop", ya está disponible en todo el mundo y busca reducir el alcance de este tipo de publicaciones

Además de ocultar publicaciones, LinkedIn retira su función "Enhance post" para diferenciar spam de uso legítimo de IA.

La plataforma busca frenar el contenido inauténtico y ya bloquea millones de posts y comentarios automatizados diarios.

LinkedIn lanza la función "Seems like AI slop" para denunciar y reducir el alcance de publicaciones basura generadas con IA.

LinkedIn, la red social laboral más grande del mundo, lanzó una nueva función que permite a los usuarios denunciar publicaciones consideradas "contenido basura" generado con inteligencia artificial (IA).

Se trata de un intento de la plataforma por frenar la proliferación de textos inauténticos que saturan el feed de la red social profesional.

La herramienta, bautizada como "Seems like AI slop", ya está disponible en todo el mundo y busca reducir el alcance de este tipo de publicaciones.

LinkedIn lanzó un botón para denunciar el contenido generado con IA

La opción aparece en el menú de tres puntos de cada publicación y permite marcarla como sospechosa de haber sido creada por IA de baja calidad.

Al hacerlo, la publicación se oculta para el usuario y su alcance algorítmico se reduce de manera significativa, aplicando lo que LinkedIn denomina un "castigo silencioso" en lugar de eliminarlo por completo.

Según la compañía, los reportes servirán como señales para entrenar los sistemas de detección automática y mejorar la capacidad de identificar contenido inauténtico.

LinkedIn lanzó un botón para denunciar contenido generado con IA en la plataforma

Hari Srinivasan, Chief Product Officer de la plataforma, explicó que el "AI slop" —contenido artificial, genérico y de baja calidad— se convirtió en una prioridad máxima para la red social.

LinkedIn bloquea actualmente cientos de miles de intentos diarios de comentarios automatizados y millones de publicaciones masivas generadas por IA.

Además del nuevo botón, la empresa implementó clasificadores dinámicos que hunden publicaciones de baja calidad fuera de la red directa del usuario y un panel de retroalimentación que notificará en privado a los autores cuando su contenido sea percibido como poco auténtico.

En paralelo, LinkedIn decidió retirar su propia función de reescritura asistida por IA, conocida como "Enhance post", que permitía reformular publicaciones completas. En su lugar, se integrará un corrector de estilo que respete la voz del autor sin alterar la autenticidad del mensaje.

La medida busca reforzar la confianza en la plataforma y diferenciar entre el uso legítimo de IA como apoyo creativo y la generación masiva de spam corporativo.