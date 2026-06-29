La Justicia de Mendoza investiga un esquema de consumos con tarjetas no reconocidos, tras una denuncia presentada por el propio ecommerce

Dos hombres quedaron detenidos en Mendoza y fueron imputados por una maniobra que, según la investigación, suma más de 800 estafas vinculadas a operaciones en Mercado Libre.

Los acusados fueron identificados como Gastón Sebastián García Soto y Marcos Agustín García Gasques. Ambos quedaron bajo prisión preventiva, tras una resolución del juez David Mangiafico, del Juzgado Penal Colegiado N°2.

La Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza investiga un esquema que se basaba en consumos con tarjetas de crédito y débito desconocidos por los usuarios, a partir de una denuncia presentada por el propio ecommerce.

Además, se sumaron reportes internos del área de prevención de fraudes de la plataforma, después de detectar reiterados reclamos por movimientos no autorizados.

Los investigadores lograron rastrear el origen de las operaciones que provenían de direcciones IP ubicadas en la provincia de Mendoza, un dato clave que permitió avanzar con los operativos.

Los allanamientos se concretaron el 28 de abril, donde se detuvo a los sospechosos y se secuestraron criptoactivos, que ahora forman parte de la evidencia del expediente.

Los cargos que pesan sobre los estafadores de Mercado Libre

La imputación incluye cargos por asociación ilícita en calidad de organizadores y múltiples hechos de defraudación mediante el uso de datos de tarjetas. En total, la causa acumula 832 hechos de fraude en concurso real.

En términos judiciales, los delitos se encuadran en:

Asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal)

Defraudación con tarjetas de crédito o débito (art. 173 inc. 15)

Concurso real de delitos (art. 55), en carácter de coautores

La investigación sigue abierta y la Justicia no descarta nuevas medidas mientras se analizan posibles ramificaciones del esquema.