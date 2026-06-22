Cada vez que la Selección Argentina triunfe, los usuarios podrán acceder a cupones de descuento exclusivos para adquirir experiencias en el servicio

Bigbox, la empresa que ofrece experiencias a modo de regalos, lanzó una campaña especial durante el Mundial 2026.

Cada vez que la Selección Argentina gane un partido, los usuarios podrán acceder a cupones de descuento exclusivos para adquirir experiencias en la plataforma.

La iniciativa busca capitalizar la pasión futbolera y transformarla en beneficios concretos para los consumidores.

Cómo aprovechar los descuentos de Bigbox cada vez que Argentina gana en el Mundial 2026

La propuesta de Bigbox se suma a las acciones de marketing que distintas marcas están desplegando durante el torneo.

En este caso, la compañía de regalos de experiencias decidió vincular cada triunfo argentino con la posibilidad de obtener descuentos inmediatos en su plataforma.

Los cupones se habilitan en la web oficial y en redes sociales, y permiten acceder a rebajas que van desde el 15% hasta el 50%, según la promoción vigente.

Bigbox lanza cupones de descuento cada vez que Argentina gane en el Mundial 2026

Los beneficios aplican a toda la gama de productos de Bigbox: escapadas dentro de Argentina, experiencias gastronómicas, actividades de aventura, wellness y cursos de formación.

Por ejemplo, se ofrecen escapadas desde $95.100, experiencias sueltas desde $3.100 y regalos desde $2.850, con la posibilidad de aplicar los códigos promocionales para reducir aún más el precio final.

En algunos casos, los descuentos alcanzan hasta el 60% sobre el valor original, lo que convierte cada victoria de la Selección en una oportunidad de ahorro significativa.

Bigbox, que ya contaba con promociones especiales durante eventos como CyberMonday y Hot Sale, encontró en el torneo una ocasión para reforzar su posicionamiento como plataforma de experiencias y regalos.

Este tipo de acciones tienden a fortalecer la fidelización de clientes al asociar la marca con momentos de celebración nacional.

Cada triunfo de Argentina en el Mundial 2026 se convierte en un beneficio directo para los usuarios de Bigbox, que pueden acceder a cupones de descuento y aprovecharlos en experiencias únicas.