Los descuentos se aplican a pedidos de comidas, bebidas, supermercados y otros productos disponibles en la plataforma. Cómo aprovecharlos

PedidosYa, una de las apps de delivery más populares de la región, lanzó la campaña "Si hay gol, hay cupón", que convierte cada gol anotado en el Mundial 2026 en un descuento inmediato dentro de la aplicación.

Los usuarios en la Argentina y otros países de la región pueden reclamar cupones en tiempo real cada vez que la pelota toca la red, con una distribución estimada de más de $2.700 millones en beneficios durante todo el torneo.

La dinámica es simple: cada vez que cualquier selección marca un gol, la aplicación libera miles de cupones de descuento.

Los usuarios deben ingresar rápidamente a la app para reclamar el beneficio, ya que la disponibilidad es limitada por cada tanto.

Desde PedidosYa recomiendan mantener la aplicación abierta en segundo plano y activar las notificaciones para recibir alertas en el instante en que se habilitan los cupones.

Los descuentos se aplican a pedidos de comidas, bebidas, supermercados y otros productos disponibles en la plataforma. La campaña se extiende desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026; es decir que abarca toda la fase de grupos y las instancias finales de la Copa del Mundo de la FIFA.

La iniciativa está disponible en los siguientes países donde la plataforma tiene presencia:

Argentina

Uruguay

Chile

Ecuador

Perú

Panamá

Bolivia

Paraguay

Costa Rica

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

Venezuela

PedidosYa regala cupones por cada gol que se anote en el Mundial 2026

PedidosYa apuesta fuerte al Mundial 2026 y regala cupones por cada gol

Según la compañía, se repartirán en promedio más de $77 millones por día de partidos, lo que convierte a esta acción en una de las campañas de marketing más masivas de la historia de PedidosYa. En Perú, por ejemplo, se proyecta la entrega de 350.000 cupones durante el campeonato.

La campaña busca transformar la tensión y la alegría de cada partido en un beneficio instantáneo para los hinchas. "Queremos que PedidosYa sea un jugador más de cada mesa, resolviendo el aliento de los hinchas, ya sea con el almuerzo, la cena, las bebidas o las compras de supermercado", explicó Cintia Skako, Brand & Research Director de la compañía.

Lo novedoso es que la promoción convierte al Mundial en una experiencia interactiva: los fanáticos esperan cada gol no solo por el resultado deportivo, sino también por la posibilidad de obtener un nuevo cupón.

Para conseguir cupones de descuento en PedidosYa durante el Mundial 2026, basta con estar atento a cada gol y reclamar el beneficio en la aplicación en tiempo real.