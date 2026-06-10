La firma liderada por Sam Altman presentó su solicitud ante la SEC y pero antes de debutar en Wall Street prepara nuevas operaciones

OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, presentó de manera confidencial la documentación para salir a bolsa en Estados Unidos. El movimiento, que podría concretarse antes de fin de año, le permitirá acceder a más herramientas para financiar la carrera multimillonaria por el liderazgo en IA.

La empresa confirmó que realizó una presentación reservada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el mecanismo habitual que utilizan las empresas cuando preparan una oferta pública inicial (IPO).

Según trascendidos, Goldman Sachs y Morgan Stanley trabajan junto a la compañía de Sam Altman en los preparativos de la operación que todavía no tiene una fecha definida.

Pero antes de llegar al mercado, OpenAI está planeando una subasta de acciones para que sus empleados puedan vender parte de sus tenencias y conseguir liquidez.

Aunque desde el lanzamiento de ChatGPT a fines de 2022, OpenAI se convirtió en el principal referente de la inteligencia artificial generativa, enfrenta la competencia de rivales como Anthropic (Claude), y de gigantes tecnológicos como Google.

Además, distintos reportes señalaron que OpenAI no logró cumplir algunas de sus metas internas de crecimiento de usuarios e ingresos, sumado a la salida de varios ejecutivos clave durante los últimos meses.

La nueva fiebre bursátil de la IA

La posible salida a bolsa de OpenAI se produce en medio de una competencia feroz entre las empresas de IA por captar capital.

La semana pasada, Anthropic también presentó de forma confidencial su solicitud para cotizar en bolsa. Además, alcanzó una valuación de mercado cercana a los u$s965.000 millones en una ronda privada de financiamiento, impulsada por el fuerte crecimiento de sus ingresos.

Además, SpaceX también prepara su debut bursátil con una valuación cercana a los u$s1,8 billones, lo que la ubicaría entre las compañías más valiosas del mercado.

No obstante, todavía sin cotizar en bolsa, OpenAI ya logró recaudar cifras récord. La empresa cerró recientemente una ronda de financiamiento por u$s122.000 millones que le otorgó una valuación cercana a los u$s852.000 millones.

Detrás de estas cifras hay una urgencia por financiar la infraestructura que requiere la inteligencia artificial.

Las principales compañías del sector reúnen miles de millones de dólares para comprar chips, construir centros de datos y desarrollar modelos cada vez más sofisticados.

En ese contexto, OpenAI informó a sus inversores que prevé destinar alrededor de u$s600.000 millones a infraestructura de IA hacia 2030, una suma que refleja la magnitud de la inversión necesaria para mantenerse competitivo en el sector.