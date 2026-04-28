El impacto golpeó especialmente a socios estratégicos como SoftBank y Oracle, que retrocedieron un 10% en Tokio y más de un 4% en la preapertura del Nasdaq

OpenAI, la empresa desarrolladora de ChatGPT, vislumbró una fuerte caída de sus acciones tras conocerse el incumplimiento de objetivos de ventas y captación de usuarios en lo que va de 2026.

El impacto golpeó especialmente a socios estratégicos como SoftBank y Oracle, que retrocedieron hasta 10% en Tokio y más de 4% en la preapertura del Nasdaq.

OpenAI se derrumba en la bolsa por incumplimiento e objetivos

Según un informe de The Wall Street Journal, la firma de Sam Altman no logró alcanzar sus metas de crecimiento en un contexto de fuerte competencia con Anthropic y Gemini de Alphabet, que ganaron terreno en segmentos clave como programación y soluciones empresariales.

La tasa de abandono de suscriptores sigue siendo un desafío para la compañía dirigida por Sam Altman, lo que genera dudas sobre su capacidad de sostener el ritmo de inversión en infraestructura de inteligencia artificial.

El castigo bursátil fue inmediato. SoftBank, uno de los principales accionistas de OpenAI, se desplomó casi 10% en Tokio, mientras que Oracle retrocedió más de 4,5% en la preapertura del Nasdaq.

También se vieron afectadas otras compañías consideradas proxies de inversión en OpenAI, como CoreWeave, AMD y Nvidia, que cedieron alrededor de 3%.

OpenAI, creadora de ChatGPT, se derrumba en la bolsa tras incumplir sus metas del primer trimestre

La directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, expresó internamente su preocupación por la posibilidad de que la empresa no logre financiar sus compromisos de infraestructura si las ventas no aumentan con rapidez.

La compañía tiene compromisos de inversión superiores a u$s1,4 billones en infraestructura de IA en los próximos años, con clientes como Oracle. Este nivel de gasto, en un contexto de ingresos por debajo de lo esperado, genera incertidumbre sobre la sostenibilidad del modelo de negocio.

La caída de las acciones se produce en paralelo al litigio que enfrenta OpenAI con Elon Musk, quien reclama u$s134.000 millones por considerar que la empresa se desvió de su espíritu fundacional sin fines de lucro.

OpenAI cae en la Bolsa: cómo invertir desde Argentina

En la Argentina, quienes deseen exponerse a la compañía tienen alternativas concretas, aunque indirectas, ya que OpenAI no cotiza de manera independiente en la Bolsa de Nueva York.

La vía más accesible para un inversor argentino es a través de los CEDEARs (Certificados de Depósito Argentinos), que permiten comprar fracciones de acciones extranjeras en pesos en el mercado local.

En este caso, la exposición a la empresa se logra mediante empresas que son sus socios estratégicos o proxies de inversión, como Microsoft, Oracle, Nvidia, AMD o SoftBank, todas con participación en el desarrollo y comercialización de sus productos.

Por ejemplo, Microsoft es el principal socio tecnológico y financiero de OpenAI, y sus CEDEARs se negocian activamente en la Bolsa de Buenos Aires.

Otra alternativa es operar directamente en el mercado estadounidense a través de un bróker internacional habilitado por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En ese caso, el inversor puede adquirir acciones de las compañías vinculadas a OpenAI en dólares, aunque debe considerar costos de apertura de cuenta, comisiones y la necesidad de declarar activos en el exterior.