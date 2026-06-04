La propuesta desembarcó oficialmente en la argentina. La iniciativa forma parte de la estrategia de Meta para expandir su negocio

Meta, el gigante de redes sociales, comenzó a desplegar en Argentina Instagram Plus, una nueva suscripción paga que monetiza a los usuarios más activos de la plataforma mediante herramientas exclusivas y funciones avanzadas de personalización.

El lanzamiento forma parte de una estrategia más amplia de diversificación de ingresos de la compañía, que complementa el negocio publicitario tradicional con servicios premium.

La nueva membresía ya se encuentra disponible en el país por u$s1,99 mensuales y se suma a una tendencia creciente entre las grandes tecnológicas, que avanzan en modelos de suscripción para fortalecer la relación directa con sus usuarios.

Según indicó Meta, Instagram Plus ofrecerá funciones orientadas a mejorar la interacción entre contactos, brindar métricas adicionales sobre el comportamiento de las publicaciones y habilitar opciones de personalización que no están disponibles en la versión gratuita.

Entre las novedades más destacadas figura la posibilidad de visualizar historias antes de decidir si reaccionar o no, una herramienta pensada para reducir la presión social que generan algunas interacciones dentro de la red.

Los usuarios suscriptos también podrán enviar "super corazones" a las historias de amigos y contactos, una función que busca potenciar las muestras de apoyo y cercanía dentro de la plataforma.

Instagram Plus llega a la Argentina con un costo mensual de u$s1,99

Instagram Plus: la nueva apuesta de Meta que se despliega en Argentina

A nivel analítico, Instagram Plus permitirá conocer cuántas veces una historia fue vista nuevamente por una misma persona, un dato que hasta ahora no estaba disponible para los usuarios.

La suscripción también incorpora opciones avanzadas de personalización, como íconos exclusivos para la aplicación, nuevas tipografías para las biografías y la posibilidad de fijar hasta seis publicaciones en el perfil. Además, las historias tendrán una duración de hasta 48 horas.

Además, los usuarios podrán crear múltiples listas de audiencia para segmentar quiénes ven determinadas historias, una función que apunta a ofrecer un mayor control sobre la privacidad y la distribución del contenido.

Instagram Plus también habilita la publicación directa en el perfil sin que el contenido aparezca en el feed de los seguidores, una característica orientada a quienes buscan organizar su perfil sin afectar el alcance habitual de sus publicaciones.

Meta adelantó que la propuesta en Argentina también llegará a WhatsApp Plus, Facebook Plus y Meta One, lo que combinará las distintas suscripciones premium con herramientas de IA desarrolladas por la compañía.

La llegada de Instagram Plus refleja la estrategia de Meta de construir nuevas fuentes de ingresos más allá de la publicidad digital. El objetivo de la firma es que adopten los servicios premium, un modelo que ya impulsan otras plataformas tecnológicas y que podría convertirse en un nuevo motor de crecimiento para el negocio en los próximos años.