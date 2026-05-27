Según el CEO de Meta, estos lineamientos explican buena parte del crecimiento sostenido de Meta y su capacidad de adaptación en un entorno hipercompetitivo

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, definió cinco principios que, según él, son esenciales para administrar una compañía de gran magnitud.

Estos lineamientos, revelados recientemente en una entrevista y aplicados en su propia empresa, explican buena parte del crecimiento sostenido de Meta y su capacidad de adaptación en un entorno hipercompetitivo.

Cinco claves de Mark Zuckerberg para administrar una empresa de forma eficiente

El primer principio de Zuckerberg es claro: el fundador debe involucrarse directamente en las decisiones más importantes de la compañía.

Para él, no se trata de delegar las cuestiones estratégicas, sino de participar activamente en ellas para garantizar que la visión original se mantenga intacta.

Esta práctica le permitió a Meta sostener un rumbo definido incluso en momentos de crisis, como el cambio de nombre corporativo en 2021 o la reestructuración de 2023.

El segundo principio se centra en la acción. Zuckerberg sostiene que muchas empresas pierden tiempo en la reflexión excesiva y en imaginar escenarios hipotéticos, cuando lo esencial es ejecutar.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, reveló sus cinco principios para administrar una empresa

"Actuar sin dilaciones" es su lema, convencido de que la innovación se construye sobre la base de decisiones rápidas y concretas, más que en debates interminables.

El tercer principio es la austeridad. Aunque Meta es una de las compañías más grandes del mundo, Zuckerberg impulsó una reestructuración profunda en 2023 para optimizar la eficiencia.

Eliminó niveles intermedios de gestión, acercando a los líderes a los empleados y simplificando la estructura. Esta apuesta por la simplicidad interna busca reducir burocracia y acelerar la toma de decisiones.

El cuarto principio apunta a la disciplina en la gestión. Zuckerberg confirmó que dedica tanto tiempo a prepararse para una reunión como el que dura la propia reunión.

Revisa documentos, temas y posibles escenarios antes de cada encuentro, convencido de que la preparación rigurosa es clave para que las reuniones sean productivas y no una pérdida de tiempo.

El quinto y último principio es sostener una visión de largo plazo, incluso en medio de la presión por resultados inmediatos.

El empresario insistió en que los líderes deben tener la capacidad de mirar más allá del trimestre financiero y proyectar hacia dónde quieren llevar la compañía en los próximos diez o veinte años.

En el caso de Meta, esa visión se tradujo en la fuerte apuesta por la inteligencia artificial, un área que hoy concentra gran parte de sus inversiones.