Con un incremento del 0,32% en las últimas 24 horas, la cuarta criptomoneda sigue al alza. Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

Este viernes, XRP, logró una capitalización de u$s86.112,13 millones, tras experimentar un alza de 0,32% en las últimas 24 horas, operando a u$s1,39 en la plataforma de Binance.

Este viernes 8 de mayo, la capitalización total del mercado de criptomonedas se sitúa en u$s2,65 billones, con más de 37.486 monedas monitoreadas por CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un alza del 0,21% en las últimas 24 horas. Con respecto a la participación en el mercado cripto, Bitcoin domina con un 60,16%, Ethereum lo sigue con un 10,40%, y el resto suma un 29,45%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al viernes 8 de mayo, los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas a nivel mundial son los siguientes:

Bitcoin: u$s79.758,56 (-0,05%)

Ethereum: u$s2.287,38 (-0,20%)

BNB: u$s642,76 (0,05%)

Ripple: u$s1,39 (0,32%)

XRP: u$s89,55 (1,30%)

Cardano: u$s0,27 (2,29%)

Polkadot: u$s1,35 (3,08%)

Dogecoin: u$s0,11 (-0,37%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este viernes 8 de mayo, las exchanges más reconocidas de Argentina presentan los siguientes precios en pesos para las principales criptomonedas:

Bitcoin: $118,60 millones

Ethereum: $3,39 millones

BNB: $953.797,98

Ripple: $2.068,03

Solana: $132.964,80

Cardano: $398,53

Polkadot: $2.005,80

Dogecoin: $159,57

Polygon: $148,27

Además, los precios en pesos de los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina al viernes 8 de mayo son los siguientes:

USDT: $1.477,20

DAI: $1.476,70

USDC: $1.482,70

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda innovadora creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, con el respaldo de Ripple. Diseñada para mejorar la eficiencia de los pagos internacionales, ofrece soluciones rápidas y rentables.

A diferencia de Bitcoin y Ethereum, XRP no utiliza minería. En su lugar, emplea el algoritmo de consenso "RippleNet", que permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo.

Con el respaldo de Ripple, XRP ha establecido alianzas con bancos en todo el mundo para facilitar pagos rápidos y de bajo costo.

A pesar de las críticas relacionadas con la centralización, XRP sigue siendo una solución eficiente. Ripple ha invertido significativamente en mejorar su seguridad e infraestructura.

A pesar de los obstáculos legales planteados por la SEC, XRP se mantiene como una criptomoneda clave en el mercado internacional.