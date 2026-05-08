La criptomoneda número cinco en capitalización ganó 1,30% en el día. Cuáles fueron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Con una capitalización de mercado de u$s51.711,76 millones, Solana, la sexta criptomoneda más importante, subió 1,30% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s89,55 este viernes, de acuerdo con Binance.

Las criptomonedas alcanzan una capitalización de mercado de u$s2,66 billones este viernes 8 de mayo, con 37.486 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

En consecuencia, las monedas digitales reportaron un alza del 0,20% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 60,16% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 10,40%. Las demás criptomonedas representan el 29,43%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En este viernes 8 de mayo, las criptomonedas principales presentan los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s79.736,90 (-0,10%)

Ethereum: u$s2.287,01 (-0,28%)

BNB: u$s642,73 (0%)

Ripple: u$s1,39 (0,27%)

Solana: u$s89,55 (1,30%)

Cardano: u$s0,27 (2,35%)

Polkadot: u$s1,35 (3,32%)

Dogecoin: u$s0,11 (-0,34%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las principales criptomonedas en Argentina tienen los siguientes precios en pesos, según las exchanges locales más relevantes al viernes 8 de mayo:

Bitcoin: $118,60 millones

Ethereum: $3,39 millones

BNB: $953.797,98

Ripple: $2.068,03

Solana: $132.964,80

Cardano: $398,53

Polkadot: $2.005,80

Dogecoin: $159,57

Polygon: $148,27

Además, los precios en pesos de los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina al viernes 8 de mayo son los siguientes:

USDT: $1.477,20

DAI: $1.476,70

USDC: $1.482,70

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una de las blockchain más prometedoras del ecosistema cripto. Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, se creó para abordar los problemas de escalabilidad de redes como Ethereum y Bitcoin.

La innovación más destacada de Solana es su "Proof of History" (Prueba de Historia), un sistema que organiza las transacciones de forma eficiente antes de ser procesadas, permitiendo mayor velocidad y menores costos. Ethereum, en sus comienzos, procesaba unas 15 transacciones por segundo, mientras que Solana maneja miles, convirtiéndose en una opción más escalable.

Con la introducción de su red principal en 2020, Solana se consolidó como una blockchain ideal para aplicaciones descentralizadas. Sectores como DeFi y NTF encontraron en Solana una alternativa viable frente a las limitaciones de Ethereum, especialmente por los altos costos de gas.

El ecosistema de Solana ha crecido significativamente, atrayendo a desarrolladores que valoran su eficiencia técnica y accesibilidad. Aunque Ethereum sigue siendo líder en adopción global, Solana ha emergido como una alternativa competitiva para proyectos que priorizan la velocidad y los bajos costos.

Sin embargo, Solana ha tenido desafíos como interrupciones en su red y críticas sobre su descentralización. Estos problemas han sido atendidos por su equipo, que trabaja constantemente para fortalecer la red y su infraestructura.

Hoy en día, Solana es una blockchain que combina innovación, eficiencia y bajos costos, consolidándose como un contendiente destacado en la industria blockchain frente a Ethereum.