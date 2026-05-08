En el último día, la criptomoneda número uno permaneció estable. Cómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

El precio de Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más relevante, subió 0,05% en las últimas 24 horas, tocando los u$s79.738,62, con un mercado de u$s1,60 billones, de acuerdo con Binance.

Este viernes 8 de mayo, la capitalización del mercado de criptomonedas se ubica en u$s2,65 billones, según el registro de CoinMarketCap con 37.486 monedas.

Por lo tanto, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del 0,17% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 60,16%, Ethereum ocupa un 10,40%, y el resto representa un 29,45%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este viernes 8 de mayo, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s79.738,62 (-0,05%)

Ethereum: u$s2.286,69 (-0,22%)

BNB: u$s642,73 (0,05%)

Ripple: u$s1,39 (0,31%)

Solana: u$s89,55 (1,29%)

Cardano: u$s0,27 (2,29%)

Polkadot: u$s1,35 (3,22%)

Dogecoin: u$s0,11 (-0,37%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel local, los precios en pesos de las principales criptomonedas, según las principales exchanges argentinas, son estos al viernes 8 de mayo:

Bitcoin: $118,56 millones

Ethereum: $3,38 millones

BNB: $953.797,98

Ripple: $2.068,03

Solana: $132.964,80

Cardano: $398,53

Polkadot: $2.005,80

Dogecoin: $159,57

Polygon: $148,27

En otro orden, este viernes 8 de mayo, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.477,40

DAI: $1.476,70

USDC: $1.482,70

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, creado en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, fue la primera criptomoneda en revolucionar la economía global. Su misión es ofrecer una forma descentralizada de realizar pagos sin la intervención de bancos ni gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso denominado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones mediante complejos cálculos matemáticos. Esto garantiza la seguridad de la red, aunque conlleva un gran consumo de energía.

Con el tiempo, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro, gracias a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo hace atractivo para los inversores que buscan proteger su dinero de la inflación.

A pesar de los problemas de escalabilidad y altos costos de las transacciones, han surgido soluciones como la Lightning Network para mejorar estos aspectos.

Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más importante, a pesar de su uso en actividades ilícitas y las fluctuaciones extremas en su valor, con un impacto considerable en el sector financiero global.