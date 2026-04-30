El incremento del 3,38% responde a la inflación de marzo (3,4%) y se aplica automáticamente a todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones
30.04.2026 • 17:40hs • Atención beneficiarios
Atención beneficiarios
¿Cuándo cobro?: ANSES revela el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para mayo de 2026.
El organismo reveló que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un aumento del 3,4% y se mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima.
Los pagos comenzarán oficialmente el lunes 11 de mayo y se organizarán según la terminación del DNI.
¿Cuándo cobro? ANSES revela el calendario de pagos para mayo 2026
El incremento del 3,38% responde a la inflación de marzo (3,4%) revelada por el INDEC y se aplica automáticamente a todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones.
La jubilación mínima se eleva a $393.174,10, y con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total será de $463.174,10. En el caso de la jubilación máxima, el haber quedó fijado en $2.645.689,40.
Las Pensiones No Contributivas (PNC) también se actualizan: el monto base será de $275.221,87, que con el bono asciende a $345.221,87.
ANSES confirmó el calendario completo de pagos para jubilados y pensionados en mayo de 2026
La Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementa a $141.286, aunque el pago directo será de $113.028,80 por la retención del 20%.
Para hijos con discapacidad, el monto asciende a $460.045. En el sistema SUAF, la asignación por hijo para el primer rango será de $70.651, mientras que la de discapacidad alcanzará $230.032.
Además de las prestaciones habituales, ANSES confirmó que en mayo se abonarán las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, junto con el Seguro por Desempleo, que también se ajusta por movilidad
Fechas de cobro según DNI
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Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima:
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DNI terminados en 0: 11 de mayo
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DNI terminados en 1: 12 de mayo
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DNI terminados en 2: 13 de mayo
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DNI terminados en 3: 14 de mayo
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DNI terminados en 4: 15 de mayo
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DNI terminados en 5: 18 de mayo
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DNI terminados en 6: 19 de mayo
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DNI terminados en 7: 20 de mayo
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DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo
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Jubilaciones y pensiones que superan la mínima:
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DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
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DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
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DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
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DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
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DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
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AUH y Asignación por Embarazo (AUE):
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DNI terminados en 0: 11 de mayo
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DNI terminados en 1: 12 de mayo
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DNI terminados en 2: 13 de mayo
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DNI terminados en 3: 14 de mayo
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DNI terminados en 4: 15 de mayo
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DNI terminados en 5: 18 de mayo
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DNI terminados en 6: 19 de mayo
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DNI terminados en 7: 20 de mayo
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DNI terminados en 8: 21 de mayo
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DNI terminados en 9: 22 de mayo