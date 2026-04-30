El incremento del 3,38% responde a la inflación de marzo (3,4%) y se aplica automáticamente a todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para mayo de 2026.

El organismo reveló que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un aumento del 3,4% y se mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima.

Los pagos comenzarán oficialmente el lunes 11 de mayo y se organizarán según la terminación del DNI.

¿Cuándo cobro? ANSES revela el calendario de pagos para mayo 2026

El incremento del 3,38% responde a la inflación de marzo (3,4%) revelada por el INDEC y se aplica automáticamente a todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones.

La jubilación mínima se eleva a $393.174,10, y con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total será de $463.174,10. En el caso de la jubilación máxima, el haber quedó fijado en $2.645.689,40.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también se actualizan: el monto base será de $275.221,87, que con el bono asciende a $345.221,87.

ANSES confirmó el calendario completo de pagos para jubilados y pensionados en mayo de 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementa a $141.286, aunque el pago directo será de $113.028,80 por la retención del 20%.

Para hijos con discapacidad, el monto asciende a $460.045. En el sistema SUAF, la asignación por hijo para el primer rango será de $70.651, mientras que la de discapacidad alcanzará $230.032.

Además de las prestaciones habituales, ANSES confirmó que en mayo se abonarán las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, junto con el Seguro por Desempleo, que también se ajusta por movilidad

Fechas de cobro según DNI